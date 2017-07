Mit dem Schlauchboot ins Schwimmbecken Kuppenheim (hap) - Der Sommer hatte am gestrigen Sonntag - zumindest in den ersten Stunden - endlich wieder für das entsprechende Wetter gesorgt, und im Cuppamare fand erneut das beliebte Sommerfest im Außenbereich statt. Einmal im Jahr dürfen dann auch die Schlauchboote und Luftmatratzen in die Becken und sorgen bei Groß und Klein für jede Menge Spaß. (hap) - Der Sommer hatte am gestrigen Sonntag - zumindest in den ersten Stunden - endlich wieder für das entsprechende Wetter gesorgt, und im Cuppamare fand erneut das beliebte Sommerfest im Außenbereich statt. Einmal im Jahr dürfen dann auch die Schlauchboote und Luftmatratzen in die Becken und sorgen bei Groß und Klein für jede Menge Spaß. Der Sprungwettbewerb wurde in verschiedenen Altersgruppen durchgeführt. Die jüngeren machten ihre Sprünge vom Ein-Meter-Brett, während die älteren Kinder vom Drei-Meter-Brett oder Fünf-Meter-Turm springen konnten. Es gab jeweils eine vorgegebene Aufgabe, wie zum Beispiel beim Eintauchen ins Wasser möglichst wenig zu spritzen. Wer wollte, durfte sich aber auch selbst einen Sprung ausdenken. Das magische Zaubertheater mit Magic Danini hatte jede Menge überraschende Zaubertricks auf Lager. Bei einigen durften Kinder assistieren und sich sogar selbst als Zauberer versuchen. Mit Clown Willi gab es noch einmal einen Höhepunkt für die kleinen Cuppamare-Besucher. Es gibt nichts, was er nicht aus langen Luftballons zusammenknoten kann. Selbst wenn ein Tier entsteht, kann es sich noch einmal mit viel Fantasie zwischendurch verwandeln. Die kleinen und großen Zuschauer waren begeistert und durften die fertigen Figuren mitnehmen. Daneben gab es Mitmachaktionen wie Basteln von buntverzierten Trittplatten aus Beton oder Schmuck, Malen oder das Glücksrad des Rastatter Kinos. Wer nach so viel Action Hunger hatte, konnte sich am Waffel-Stand der Medi-Ambulanz-Jugend wieder stärken.

