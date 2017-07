Meister des Modellflugs messen sich

Malsch - Der Pilot trägt eine weiße Schiebermütze, der Fluggast hinter ihm eine klassische Lederkopfbedeckung mit Windschutzbrille. Bevor der Doppeldecker vom Typ D.H. 60 Gipsy Moth des britischen Herstellers de Haviland auf seine Startposition rollen kann, wirft Andreas Paul den Motor mittels schwungvollem Drehen des Holzpropellers an der Bugnase an. Start frei und Paul übernimmt das schöne Flugzeug via Fernsteuerung.

Die Gipsy Moth ist ein naturgetreues Scale-Model und Andreas Pauls Wettbewerbsflugzeug bei einem zweitägigen Event der Modellflugabteilung im Flugsportverein 1910 Karlsruhe. Auf dem Modellflugplatz zwischen Neumalsch und Bruchhausen - von der B3 aus ist er zu sehen - fanden am Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Scale-Fliegen des Deutschen Aeroclubs DaeC und ein Teilwettbewerb des European Star Cups (ESC) vom Deutschen Modellflieger -Verband statt. Die Meisterschaften waren gleichzeitig Qualifikation für die Weltmeisterschaften in der Schweiz.

Die Gipsy Moth steigt auf und muss Pflichtfiguren wie eine horizontale Acht, einen Sinkkreis von 360 Grad oder einen möglichst exakten Geradeausflug zeigen. Eine dreiköpfige Jury bewertet das Pilotenkönnen. "Die Doppeldecker sind windempfindlicher als ein Eindecker", erläutert Dr. Klaus Seemann, Abteilungsleiter der Karlsruher Modellflieger. Wer einen Kunstflieger nachgebaut hat, der muss auch Kunstflugfiguren fliegen.

Erstaunlich leise für einen Verbrennungsmotor - sie sind gegenüber den Elektromotoren im Modellbau noch immer in der Überzahl - absolviert das schwarz-rote Aeroplan seine Manöver. Hat der Zuschauer keinen größenvergleichenden Anhaltspunkt, erscheint das Modell echt. Das ist es auch, was die Scale-Modelle ausmacht. "Die Flugzeuge werden in den Maßstäben zwischen 1:3 bis 1:6 originalgetreu nachgebaut. Da muss auch das Cockpit dem echten Flugzeug entsprechen", so Seemann. In der Einsteigerklasse wird lediglich der Nachbau eines existierenden Flugzeugs gefordert.

Nach rund zehn Minuten landet Andreas Paul seinen Doppeldecker. An der Eigenkonstruktion habe er rund 500 Stunden gebaut, erzählt er. Andreas Hirsch vom Dorstener Modellfliegerverein ist Besitzer einer Semi-Cale Yak18, die von einem fünfzylindrigen Motor angetrieben wird. Von der Idee bis zum Erstflug habe es rund ein Jahr gedauert, erzählt der Modellbauer, der seit Kindestagen diesem Hobby frönt.

Es gehe auch um den Wettkampfgedanken, die Kameradschaft jedoch sei mindestens genauso wichtig. "Wenn einer ein Problem hat, stehen gleich zwei, drei Leute da und bieten Hilfe an", beschreibt Hirsch das gute Miteinander. Den Zuschauer empfängt am Samstag auf dem Modellflugplatz eine sehr entspannte Atmosphäre und wer jemals für die Modellfliegerei geschwärmt hat, der ist bei den Scale-Flugzeugen und ihren Piloten genau richtig.