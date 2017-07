Baulandstraße: Alles planmäßig

Rastatt (ema) - Zumindest eine positive Botschaft für genervte Anrainer und Autofahrer konnten Landrat Jürgen Bäuerle, Verkehrsdezernent Claus Haberecht und OB Hans Jürgen Pütsch bei der gestrigen Baustellenbesichtigung in der Baulandstraße mitnehmen: Die Arbeiten verlaufen bislang planmäßig; unangenehme Überraschungen sind ausgeblieben. Ein erstes Aufatmen ist Ende September zu erwarten. Dann nämlich soll zumindest die "Dehner-Kreuzung" so geöffnet werden, dass die Verbindung zwischen Rauental und Industriegebiet über die Rauentaler Straße wieder befahrbar ist - und damit auch die Anbindung an L67 und B462 über den Stadtteil ermöglicht wird. Rund 2,5 Millionen Euro kosten Sanierung und Umbau des 1,1 Kilometer langen Abschnitts zwischen Baisert-Kreisel und dem Umspannwerk auf der Baulandstraße. Das Projekt hat der Landkreis federführend in die Hand genommen; den größten Batzen der Kosten muss allerdings die Stadt Rastatt mit 1,1 Millionen Euro tragen. Einer der städtischen Wünsche: Die Woogseestraße wird an die Baulandstraße angebunden - Ampel an der neuen Kreuzung inklusive. Bis Anfang 2018 soll es so weit sein; dann wird die gesamte Baumaßnahme abgeschlossen sein. Offen ist noch, inwieweit die Bohrarbeiten für den Tunnel zu Verzögerungen führen können. Wie berichtet, muss die L77 bei Niederbühl noch einmal für vier bis fünf Wochen aufgeschüttet und deshalb gesperrt werden. Laut Dezernent Haberecht rechnet man Ende August/Anfang September mit diesem Intermezzo. Für diese Phase muss die Lochfeldstraße wieder geöffnet werden. Derzeit in der Mache ist der Abschnitt zwischen Baisert-Kreisel und "Dehner"-Kreuzung. Erneuert wird in diesem Zuge auch die verkehrsabhängig geschaltete Ampel. Erweitert wird sie um eine sogenannte Stauschleife. Das heißt: Wenn sich der Verkehr zwischen Kreisel und "Dehner-Kreuzung" zu heftig Richtung Norden staut, schaltet die Ampel in die entsprechende Richtung auf Grün. 308 Firmen hatte die Kreisverwaltung im Vorfeld der Baumaßnahme angeschrieben und darüber hinaus viele Gespräche geführt. Haberecht zufolge habe der Landkreis wegen der Kfz-Zulassungsstelle auch ein eigenes Interesse an einer gesicherten Anbindung gehabt. Probleme und Irritationen seien vor allem wegen Lkw-Irrläufern aufgetreten. Wie es ab 2018 auf der Baulandstraße weitergeht, steht noch nicht ganz fest. OB Hans Jürgen Pütsch rechnet damit, dass das Regierungspräsidium zunächst den Kreisel am Knoten zur L77 bei Niederbühl bauen wird. Dann wäre der Abschnitt bis zur Finkenstraße mit dem Bau eines Radwegs an der Reihe. Fällig wird 2018 auf jeden Fall eine neue Sicherungstechnik am Bahnübergang in der Baulandstraße. Später ist dort der Bau einer Brücke vorgesehen.

