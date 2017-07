Sanierung dauert noch bis Ende August Elchesheim-Illingen (HH) - Am Goldkanal ist die Instandsetzung der Furten auf der Uferstraße zwischen Illinger Baggersee und Paddelclub im Gange. Sie werden voraussichtlich Ende August fertig sein, war aus dem Rathaus zu erfahren. Während der Arbeiten ist die Straße an der Baustelle halbseitig gesperrt. (HH) - Am Goldkanal ist die Instandsetzung der Furten auf der Uferstraße zwischen Illinger Baggersee und Paddelclub im Gange. Sie werden voraussichtlich Ende August fertig sein, war aus dem Rathaus zu erfahren. Während der Arbeiten ist die Straße an der Baustelle halbseitig gesperrt. Die aus großen Natursteinen bestehenden Senken dienen dem Abfluss von Hochwasser. Dadurch wird verhindert, dass die Straße beschädigt oder gar weggespült wird. Die Überläufe haben ihren Zweck bislang einwandfrei erfüllt. Sie waren 1988 von dem gleichen Unternehmen aus Bühl Moos angelegt worden, das auch jetzt die Erneuerung durchführt. Diese war auch deshalb notwendig geworden, weil etliche Steine mutwillig entfernt worden waren. Wie es in der jüngsten Gemeinderatssitzung hieß, hätten Übeltäter die Brocken mitunter vermutlich mit dem Meißel aus dem Beton-Bett herausgeschlagen. Die Furten haben aber auch unter normalem Verschleiß gelitten, da der Freizeitbetrieb am Goldkanal einigen Verkehr verursacht. Außerdem fährt jede Woche das Müllauto durch. Eine Menge an Steinen sei locker geworden, berichtete der Elchesheim-Illinger Rechnungsamtsleiter Klaus Weisbrod. Der Auftrag zur Sanierung war im Juni vergeben worden, die Kosten liegen bei rund 23300 Euro.

