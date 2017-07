Der Klapperstorch liefert im Ried gerne im Doppelpack Von Manuela Behrendt Rastatt - Es muss ein besonders fruchtbares Klima im Ried herrschen. Wie anders ist es möglich, dass der Klapperstorch in Ottersdorf, Plittersdorf und Wintersdorf in fast 70 Jahren rund 50 Doppel- und zwei Dreifachlieferungen zugestellt hat? Beim ersten Rieder Zwillingstreffen am Freitag, 4. August, kommt die große Duo- und Trioschar um 18 Uhr am Riedmuseum in Ottersdorf zusammen. Ob es in den drei Rastatter Stadtteilen genetische Veranlagungen für Mehrlingsgeburten gibt, "kann ich nicht bestätigen", sagt Ottersdorfs Ortsvorsteher Stefan Lott lachend. Er organisiert das Zwillingstreffen in seiner Funktion als geschäftsführender Vorstand des Riedmuseums. "Wir sind für das heimatkundliche Museum immer auf der Suche nach interessanten, ortsgebundenen Themen." Da passt doch der Zwillingsboom perfekt. "Anhand des Geburtenregisters" sei es bislang nachzuweisen, dass Zugezogene ohne Rieder Wurzeln in den drei Dörfern keine Babyduos hervorbringen, wohl aber jene Neubürger, die sich mit Riedern verbandeln. Erst vor zwei Monaten gab der Klapperstorch bei einem solchen Paar ein niedliches Doppelpack ab. Die zwei Kleinen sind ebenso beim Zwillingstreffen dabei wie Maria Köppel und Gertrud Müller. Die Schwestern sind mit 69 Jahren die ältesten Teilnehmerinnen. In der Familie gab es zwei weitere Zwillingsmädchen. Als "Doppelzwillinge aus Ottersdorf" machten sie 1986 Schlagzeilen. Die Geschwisterpaare waren seinerzeit Gäste in Basel bei der Fernsehgala zu Ehren des 50. Geburtstags von Alice und Ellen Kessler. Als langbeiniger deutscher Entertainment-Export, deren Karriere in den 1950er Jahren begann, feierten die singenden, tanzenden und schauspielernden Kessler-Zwillinge neben Auftritten in ihrer deutschen Heimat vor allem in Italien Erfolge. Auch die amerikanischen Größen Frank Sinatra und Elvis Presley holten die doppelten blonden "German Girls" gern als Blickfang in ihre Shows in den USA. Ob sie es wollen oder nicht: Zwillinge sind ein faszinierender Hingucker. Diese Erfahrung machten Maria und Gertrud einmal mehr in Basel. Erinnerungsfotos von der glamourösen Abendshow, bei der sie als Interviewpartnerinnen des Moderators im Rampenlicht standen und Autogramme der Stars sammelten, zeigen die Schwestern gern. Im Jahr 1984 waren Patricia Jung und Silke Kreuzer unserer Zeitung eine Meldung wert. Bei ihrer Einschulung waren sie eines von vier Zwillingspaaren in derselben Klasse. Drei der Doppelpacks kamen aus Ottersdorf, ein Pärchen stammte aus Wintersdorf. Als Teenager waren Patricia und Silke für eine Fernsehsendung über Zwillinge zu Gast beim SWR in Baden-Baden. "Witzig und originell" finden sie Stefan Lotts Idee, alle Zwillinge aus dem Ried bei einem Treffen zu vereinen. Tatkräftige Unterstützung fand der Ortsvorsteher bei seinen Amtskollegen aus den Nachbargemeinden. Daniela Schneider (Wintersdorf) und Mathias Köppel (Plittersdorf) ermittelten die in ihren Kommunen geborenen Zwillinge und Drillinge. Als Dokumentation des Events plant Lott ein großes Gemeinschaftsfoto aller Teilnehmer sowie drei Gruppenaufnahmen pro Dorf. Das erste Rieder Zwillingstreffen findet im Rahmen der "Schlager- und Oldie-Nacht" im und am Riedmuseum statt.

