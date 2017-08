"Es sprudelte wie aus einer Quelle" Steinmauern (HH) - Am Ende der Brunnenlinie, die sich vom Wasserwerk "Rheinwald" auf der Gemarkung von Elchesheim-Illingen bis fast an den Waldrand von Steinmauern erstreckt, setzte am Montagabend reger Baustellenbetrieb ein. Wo der asphaltierte Betriebsweg in einen unbefestigten Waldweg übergeht, klaffte eine Grube. Sie war ausgehoben worden, um ein Leck in der Rohrleitung zu beheben, die das Flößerdorf mit Trinkwasser versorgt. (HH) - Am Ende der Brunnenlinie, die sich vom Wasserwerk "Rheinwald" auf der Gemarkung von Elchesheim-Illingen bis fast an den Waldrand von Steinmauern erstreckt, setzte am Montagabend reger Baustellenbetrieb ein. Wo der asphaltierte Betriebsweg in einen unbefestigten Waldweg übergeht, klaffte eine Grube. Sie war ausgehoben worden, um ein Leck in der Rohrleitung zu beheben, die das Flößerdorf mit Trinkwasser versorgt. Für die Reparatur musste, wie in der vergangenen Woche von der Gemeinde angekündigt, (wir berichteten), um 20 Uhr die örtliche Wasserversorgung abgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde an der Schadstelle das Rohr geöffnet, um es zu entleeren. Mit Pumpen und Schläuchen wurde das Wasser zum Versickern in umliegende Waldflächen geleitet. Unter der Handvoll Zaungäste, die einen Blick auf die Arbeiten warfen, hatte der Steinmauerner Bürger Udo Werner aus besonderem Grund Interesse daran. Er hatte, so schilderte er es gegenüber der Presse, bei einem Spaziergang mit seinem Hund die undichte Stelle bemerkt und unverzüglich im Rathaus gemeldet. "Es sprudelte wie aus einer Quelle", beschrieb Werner das ungewohnte Erlebnis. Nachdem die Gemeinde informiert war, setzte die Ursachensuche ein. Das Leck wurde entdeckt. Für die Behebung mussten nach einer Berechnung Werners aus der stillgelegten Rohrleitung erst einmal rund 280 000 Liter entsorgt werden. Diese Zahl sei "gar nicht so falsch", erklärte ein Mitarbeiter der Stadtwerke Karlsruhe, der von 210 000 Litern Leitungsvolumen sprach. Der Abfluss jedenfalls dauerte. Für die Fachmänner, die mit der Reparatur befasst waren, hieß es, Geduld haben, warten, bis alles weg ist. Erst danach konnten anstelle der maroden Teile neue eingepasst werden. Dann musste die Leitung wieder gefüllt werden, was abermals gehörige Zeit dauerte. Um etwa 4 Uhr morgens sei Steinmauern wieder angeschlossen gewesen, berichtete gestern Rechnungsamtsleiter Robert Gärtner. Es habe aber noch eine Weile gedauert, bis die Leitung durchgespült und wieder klares Wasser aus den Hähnen geflossen sei. Die Gemeinde wird seit der Inbetriebnahme des Wasserwerks "Rheinwald" im Jahr 1977 von dort versorgt. Betreiber sind die Stadtwerke Karlsruhe. Die Zuleitung nach Steinmauern liegt wiederum in der Zuständigkeit des in Ettlingen ansässigen Zweckverbands Wasserversorgung Albgau, der ebenfalls ans Werk "Rheinwald" angeschlossen ist. Dieser Verband trägt die Kosten für das Malheur im Wald von Steinmauern.

