Festhalle soll so bleiben, wie sie ist

Iffezheim - Mit elf Nein- und drei Ja-Stimmen hat der Iffezheimer Gemeinderat am Montag den Abbruch der alten Festhalle und eine Verlagerung an einem noch auszuwählenden Standort abgelehnt. Vor dem Hintergrund einiger weiterer größerer Projekte und unter dem Eindruck des Bürgerinformationsabends am 17. Juli will die Mehrheit des Gemeinderats alles so lassen, wie es ist. Damit wird ein wesentlicher Bestandteil der Ortskernsanierung II nicht verwirklicht.

Sanierung oder Verlagerung der Festhalle im Rahmen der Ortskernsanierung II? Diese Frage beschäftigte im April vergangenen Jahres 40 Interessierte des Bürgerworkshops, zu dem die Verwaltung eingeladen hatte. Bei einem zweiten Workshop im Juni, an dem nur etwa 25 Personen teilnahmen, fand eine Probeabstimmung statt, bei der sich 80 Prozent für eine Verlagerung der Halle aussprachen. Das Gebiet der Ortskernsanierung umfasst 3,2 Hektar, die Festhalle samt Parkplätze nimmt etwa 3000 Quadratmeter in Anspruch.

Im Oktober gab der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie beim Karlsruher Büro Adler + Retzbach in Auftrag. Andreas Adler untersuchte und bewertete dabei sieben mögliche Standorte, die er dem Gremium Ende Januar vorstellte. Fazit: Weiter untersucht werden sollte eine Generalsanierung am jetzigen Standort, zwei Varianten bei der Maria-Gress-Schule und ein Standort bei der Freilufthalle.

Ende März beschloss der Gemeinderat, vor einer endgültigen Entscheidung den Architekten die Kosten für eine Hallensanierung ohne erweitertes Raumprogramm ermitteln zu lassen. Ergebnis: Eine Generalsanierung im Neubaustandard ohne zusätzliche Flächen kostet rund 4,2 Millionen Euro brutto, bei einem zusätzlichen Raumangebot von 325 Quadratmetern werden rund fünf Millionen Euro brutto fällig. Ein Neubau würde etwa 7,5 Millionen Euro kosten. Sollte die Halle bei der Maria-Gress-Schule gebaut werden, kämen noch einmal 1,9 Millionen Euro für den Grunderwerb hinzu.

Bürgermeister Peter Werler warb noch einmal dafür, die "einmalige Chance für eine sehr schöne Gestaltung der Ortsmitte" wahrzunehmen. CDU-Fraktionssprecher Bertold Leuchtner hob in seiner Stellungnahme hervor, dass "in weiten Teilen der Bevölkerung noch nicht einmal die Notwendigkeit einer Sanierung" gesehen werde. Dieses Meinungsbild müsse man ernst nehmen. Iffezheim steuere auf eine Verschuldung von 20 Millionen Euro in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu. Ein dritter Kindergarten führe zu weiteren laufenden Aufwendungen, die dabei noch gar nicht berücksichtigt seien, so Leuchtner weiter. Außerdem sei "für eine Verlagerung der Festhalle die Finanzierung noch nicht dargestellt". Er persönlich sei von einer Verlagerung der Festhalle überzeugt, das Finanzvolumen hierfür jedoch sei groß.

Freie-Wähler-Fraktionssprecher Manfred Weber wies darauf hin, dass die Festhalle bereits 80 Jahre alt sei: "Das ist auch unser Zeithorizont. Es ist nicht in die Zukunft gedacht, wann man die Halle saniert. Unser aktuelles Problem ist jedoch, dass das Geld fehlt." Er schlug vor, die Halle erst in drei bis vier Jahren abzureißen und in Ruhe zu überlegen, wo eine neue gebaut werden soll. Werler wies in diesem Zusammenhang auf die Fördermittel im Rahmen der Ortskernsanierung II hin, die dann verloren gehen. Diese Zuschüsse müssen bis Ende 2019 abgerufen werden.

Jürgen Heitz (SPD) plädierte dafür, die Grundstimmung des Bürgerinformationsabends ernst zu nehmen, bei dem sich ein Großteil für den Erhalt der Halle ausgesprochen hatte. "Wir sollten zuerst den Kindergarten bauen, dann das Feuerwehrgerätehaus und dann die Festhalle."

Klaus Brenner (FW) betonte, dass bei der Bürgerinformation die junge Generation überhaupt nicht vertreten gewesen sei: "Das ist auch ein Signal." Die Halle sei nicht mehr zeitgemäß, man könne davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren ein Anwohner wegen der Lärmbelastung klagen wird: "Dann sind die Veranstaltungen dort um 22 Uhr beendet, dieses Damoklesschwert schwebt über der Festhalle." Brenner ging aber noch weiter als die anderen Räte: "Die Halle gehört abgerissen, mit dem Bau einer neuen bin ich nicht einverstanden, wir benötigen keine Festhalle." Auf der Rennbahn gebe es ausreichend Räume, um etwa 80 Prozent der 20 Veranstaltungen im Jahr abzuhalten. Das einzige Problem sei, dass es dort keine Bühne für die Fasnachtsveranstaltungen gebe, doch dafür könne man sicher "kreative Lösungen" finden und eventuell in die Sporthalle ausweichen, urteilte Brenner.

Harald Schäfer (SPD) sah überhaupt keinen Handlungsbedarf. Die Halle habe vielleicht den ein oder anderen Mangel, aber "nur weil ein Planer von außen" komme, müsse man nicht handeln. Sein Fraktionskollege Karlheinz Schäfer ereiferte sich: "Jeden Euro, den wir in die Halle stecken, ist rausgeschmissenes Geld. Wir bringen unsere Gemeinde nicht vorwärts, wenn wir alles lassen, wie es ist. Unten an der Rennbahn ist der schönste Platz, um eine Halle zu bauen, die unser Dorf braucht."