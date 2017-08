Adeliges Pärchen braust mit US-Militärjeep über die Bühne

Ötigheim - Für Rudi Wild und seine Abteilung Spielbetrieb ist es nicht neu, den Regisseuren auf dem Tellplatz mit der Beschaffung von extravaganten Requisiten zur Hand zu gehen. Für "Kiss me, Kate" war es im vorigen Sommer ein Krankenwagen aus den 1950er Jahren. Nun stattete die Truppe für Thomas Höhne die Komödie "Ein Sommernachtstraum" aus.

Auf der Naturbühne inszeniert der Spielleiter aus dem Murgtal den berühmten Liebeswirrwarr in "heutiger Optik". Dass sich dies anbiete, erklärt er so: "In Shakespeares Story agieren Fantasiegestalten, die der Dichter frei erfand, außerhalb eines historischen Zeitrahmens." Wichtig für den hauptberuflichen Schauspieler und Regisseur ist es, in seiner Inszenierung des bunten Reigens von Verlieben, Entlieben, Eifersucht, Streit und Versöhnung "assoziierbare Figuren zu schaffen". Mit den in die heutige Zeit transportierten Charakteren biete er den Zuschauern "realistische, erkenn- und spiegelbare Menschen, in denen man sich wiederfinden kann". Für Theseus, den Herzog von Athen, und dessen unwillige Braut, die Amazonenkönigin Hippolyta, setzt Höhne auf "militärische, kraftvolle" Äußerlichkeiten und Requisiten. Denn die Amazone unterlag Theseus im Zweikampf, worauf er sie als künftige Ehefrau und Kriegsbeute nach Hause führte. Folglich sieht das Kostümbild Hippolyta in Lack und Leder, Theseus tritt im Camouflage-Look auf. Das Publikum lernt das adelige Pärchen kennen, wenn es in einem alten amerikanischen Militärjeep auf die Bühne braust.

Ursprünglich war ein Motorrad mit Seitenwagen geplant. Aus technischen Gründen hatte man das Vorhaben verworfen. Aber: "Der Jeep ist ein großartiges Objekt", sagt der von den bespielbaren Dimensionen der Freilichtbühne sowie der Hingabe der Tellplatz-Amateure vollkommen begeisterte Regisseur Höhne. Das Gefährt fand Wild bei Winfried Roth aus Karlsruhe, einem Oldtimer-Freund und Sammler von alten Kriegsfahrzeugen. Ebenso steuerte Wilds Abteilung antike Fahrräder für die Handwerker bei. Ein Aufruf im Dorf förderte etliche zweirädrige Vehikel zutage. "Unser Technikteam spritzte die Drahtesel um und trimmte sie auf alt", erzählt Wild. "Jeep und Fahrräder sorgen für eine Vitalisierung der Komödie", sagt Höhne.

Lebendigkeit auf die Bühne zu bringen, sei seine Vorliebe, erklärt er. "Das Stück soll Freude und Lust machen." Die Handwerker treten in Zunftkleidung auf. "Sie sind Ötigheim", erläutert Höhne seine Verbindung der bodenständigen Fachleute zu dem dörflichen Charakter Ötigheims.

Auf dem Tellplatz führt Höhne erstmals Regie, neun Jahre Erfahrung in Sachen Freilichttheater bringt er durch seine Arbeiten bei den Sommerfestspielen in Schwäbisch-Hall mit. Von 2004 bis 2014 war er am Theater in Baden-Baden engagiert, wo er unter anderem "Manche mögen's heiß" (2008) und "Das Phantom des Louvre" (2011) auf die Bühne brachte. Als Mime wirkte er in Theater- sowie Film- und Fernsehproduktionen mit. Die Ötigheimer Naturbühne plant er für sein Tellplatz-Regiedebüt "in ihrer ganzen Vielfalt auszufüllen".