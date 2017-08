Ladendiebstahl: Händler fühlt sich im Stich gelassen

Andreas Lorenz ist verärgert. Immer häufiger hat der Bezirksleiter der Edeka-Märkte in Kaiserstraße und Schloss-Galerie in Rastatt sowie Ötigheim und Bietigheim den Eindruck, dass die Polizei nicht kommt, wenn der hauseigene Detektiv einen Ladendieb dingfest gemacht hat. "Wir haben niemanden. Machen Sie das selber", sei den Edeka-Mitarbeitern schon entgegnet worden, wenn sie die Polizei alarmiert haben.

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat ein Vorfall vor wenigen Tagen im Edeka-Markt in der Schloss-Galerie. Der Detektiv erwischte einen betrunkenen Dieb; beim Anruf bei der Polizei hieß es, man habe keine verfügbaren Kräfte; eventuell könnten Kollegen aus dem Murgtal kommen. Lorenz zufolge eskalierte die Lage. Der Dieb attackierte den Detektiv mit einer Schere und konnte die Flucht ergreifen. Eine Viertelstunde später, so Lorenz, sei die Polizei dann eingetroffen.

"Wir fühlen uns allein gelassen", sagt der Bezirksleiter. Er sorgt sich auch deshalb, weil in manchen Schichten nur Frauen im Markt arbeiten.

Der Rastatter Polizeirevierleiter Heiko Baumgärtner kann den Eindruck bei der Lebensmittelkette nicht bestätigen. Immerhin 302 Ladendiebstähle sind im vergangenen Jahr im Stadtgebiet von Rastatt aktenkundig geworden - gegenüber 304 im Vorjahr. Der Polizeichef räumt zwar ein, dass die Beamten in der Tat nicht bei jedem Ladendiebstahl vor Ort eingreifen. Allerdings habe sich die Verfahrensweise mit der Branche eingespielt. Die Polizei komme dann zum Tatort, wenn die Identität des Diebs nicht feststellbar oder zweifelhaft sei, es sich um Jugendliche handelt oder der Täter Widerstand leistet. Ansonsten sei es üblich, dass die Händler einen Vordruck ausfüllen und an die Polizei schicken, die dann die Strafanzeige bearbeitet. "Wir würden vor Ort auch nicht mehr machen", hält Baumgärtner das Prozedere für zumutbar. Nur in Einzelfällen, so der Polizeichef, könne es vorkommen, dass bei Konflikten die Beamten nicht umgehend eintreffen, weil sich die Ereignisse gerade andernorts überschlagen.

Andreas Lorenz hat nicht nur in solchen Fällen das Gefühl, dass die Strafverfolgung nicht das leistet, was sie sollte. Frust erfasst den Einzelhändler auch immer wieder, wenn er Wochen nach einem Ladendiebstahl Post von der Staatsanwaltschaft bekommt. Dann muss er lesen, dass das Verfahren gegen den Dieb eingestellt wurde - weil der Schaden zu geringfügig sei und kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung bestehe.

Der Baden-Badener Staatsanwalt Michael Klose weiß natürlich, dass der Einzelhandel bei solchen Nachrichten stinksauer ist. Gleichwohl: Die Strafverfolger lassen die Täter nicht ohne Grund laufen. Leitlinie des Handelns ist ein Kleinkriminalitätserlass des baden-württembergischen Justizministeriums. Dort heißt es: Bestimmte Delikte werden unter bestimmten Voraussetzungen nicht verfolgt. Zentraler Anhaltspunkt ist dabei eine Wertgrenze von 25 Euro. Lässt ein Dieb einen Gegenstand mit geringerem Wert als diesen Betrag mitgehen, ist er in der Regel als Straftäter aus dem Schneider. Das Verfahren wird wegen geringer Schuld eingestellt.

Doch ein Persilschein bedeutet die Vorschrift nicht. Wer schon mehrmals strafrechtlich aufgefallen ist oder gewerbsmäßig klaut, hat die Staatsanwaltschaft am Hals. Und selbst Diebe, die mehrmals nur bei einer Bagatelltat erwischt werden, müssen mit einer Ahndung rechnen. Die einzelne Tat taucht zwar nicht im Vorstrafenregister auf, wohl aber in einem bundesweiten zentralen Verfahrensregister der Staatsanwaltschaften, das den Kleindieben zum Verhängnis werden kann. Dann kann es im Wiederholungsfall Geldauflagen, einen Strafbefehl oder auch eine Anklage geben. Klose: "Es hängt immer vom Einzelfall ab."

Für die Staatsanwaltschaft sind die Ladendiebstähle Massengeschäft. Klose schätzt, dass der Wert des Diebesguts in rund 90 Prozent der Fälle unter der Bagatellgrenze von 25 Euro liegt. In der Summe kann da für die Geschädigten einiges zusammenkommen. Immerhin im Schnitt drei Ladendiebstähle pro Woche in seinen vier Märkten muss Andreas Lorenz zur Kenntnis nehmen, was hochgerechnet inklusive der unentdeckten Taten zu einem Schaden von drei Prozent des Umsatzes führe. Deshalb bringt Edeka auch jeden Diebstahl zur Anzeige. Lorenz: "Das ist keine Bagatelle."