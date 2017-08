Urlaubsparadies Landkreis Rastatt Rastatt (red) - Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah? Alles, was einen abwechslungsreichen Urlaub verspricht, bietet der Landkreis Rastatt zwischen Rhein und Schwarzwaldhöhen. Zahlreiche sportive und erlebnisreiche Freizeitaktivitäten laden inmitten einer einmaligen Natur- und Kulturlandschaft ein. "Auf dem gut ausgebauten Wanderwegenetz gibt es ideale Möglichkeiten zur Erkundung der Region", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Für kurze Touren empfiehlt sich etwa der Gertelbach-Rundwanderweg bei Bühlertal oder der für Familien besonders geeignete Gernsbacher Sagenweg. Wer mehrere Tage unterwegs sein möchte, sollte seine Wanderstiefel schnüren und den vom Deutschen Wanderinstitut zertifizierten Premiumwanderweg Murgleiter begehen. Imposante Felsengen, steile Waldhänge und grandiose Panoramaausblicke gibt es auf dem 110 Kilometer langen und höchst bewerteten Wanderweg zu bestaunen. Weitere Mehrtageswanderungen mit hohem Genussfaktor sind die Gernsbacher Runde und der Ortenauer Weinpfad, der auf sieben Tagesetappen viele interessante Einblicke in die Weinregion Ortenau ermöglicht und nebenbei einlädt, heimische Weine zu verkosten und sich von badischer Küche verwöhnen zu lassen. Der Landkreis Rastatt ist nicht nur für Wanderer ein Paradies. Auch Fahrradfreunde kommen hier voll auf ihre Kosten. Schöne Aussichten gibt es auf der beliebten Tour de Murg von Freudenstadt nach Rastatt. Eine gemütliche Radtour für die ganze Familie beidseits des Rheins mit vielen Stationen am Wegesrand bietet der Pamina-Rheinauen-Radweg. Wer sich nebenbei mit regionalen Produkten stärken möchte, ist auf der Hofladentour genau richtig. Diese 45 Kilometer lange Rundtour führt im südlichen Landkreis und im Ortenaukreis von Hofladen zu Hofladen und verbindet so Radfahrspaß mit besten Erzeugnissen direkt vom Hof. Eine sportliche Herausforderung bieten Trails verschiedener Schwierigkeitsgrade in den Mountainbike-Arenen Murg-/Enztal sowie Hornisgrinde-Ortenau. Zu einer Erfrischung, auch nach einer Wanderung oder Radtour, laden Badeseen und Schwimmbäder ein, zum Beispiel der Badesee Bühl-Oberbruch mit einer 42 Meter langen Wasserrutsche und Wasserfontänen, der Erländersee in Hügelsheim sowie die Schwarzenbach-Talsperre mit Quellwasser. Auch die Murg und der Goldkanal halten schöne Badeplätze für die ganze Familie bereit. Schwimmbadfans können sich unter anderem im Cuppamare Kuppenheim, Igelbachbad Gernsbach, Schwarzwaldbad Bühl, Natura in Rastatt sowie im Montana-Badezentrum Forbach und Latschigbad Weisenbach austoben. Ein Verwöhn- und Entspannungsprogramm lässt sich zudem im Rotherma in Bad Rotenfels "buchen". Auch für Kulturliebhaber gibt es ein "volles Programm". Ein stilistischer Augenschmaus sind die Barockresidenz Rastatt, das Porzellanschloss Fa-vorite und das Schwarzacher Münster. Von Ereignissen, Lebenswelten und Naturwundern erzählen die Burgruine Alt-Windeck sowie zahlreiche Museen des Pamina-Rheinparks, das Infozentrum Kaltenbronn und das Unimog-Museum in Gaggenau. Service: Weitere Freizeittipps unter www.tourismus.landkreis-rastatt.de

