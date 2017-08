"Kleine Oase in der Woche" Von Manuela Behrendt Durmersheim -"Herr, ich komme zu Dir und ich schütte mein Herz bei Dir aus", ist eine bezeichnende Liedzeile für das politische Gebet in der evangelischen Kreuzkirche in Durmersheim. Es findet außerhalb der Schulferien jeden Dienstag um 19.30 Uhr statt. Die laut Mitorganisatorin Roswitha Blumhagen "kleine Oase in der Woche" dauert eine halbe Stunde. Im letzten September rief Ingeborg Büscher die Gebetsrunde ins Leben. Vor drei Jahren stellte sie fest, "dass Deutschland plötzlich sehr politisch geworden ist". Nahezu überall hörte man Menschen über die Entwicklungen auf nationaler sowie weltweiter Ebene diskutieren. "Selbst beim Waldspaziergang drangen Gespräche über neueste Medienberichte ans Ohr", erinnert sich Büscher. Gesellschaftliche und politische Anliegen und die damit verbundenen Sorgen und Ängste auch vor Gott zu bringen, war Büscher ein Bedürfnis, "denn ich spreche ihn ja ebenso in anderen Angelegenheiten an". Zwei weitere Frauen und drei Männer bilden mit Büscher das Organisationsteam der "sehr stillen, meditativen halben Stunde". Es geht darum, "vor Gott zur Ruhe und zu sich zu finden". Zunächst liest man gemeinsam einen Psalmenvers und singt ein Lied. Danach zieht eine längere Zeit der stillen Ruhe und der persönlichen Kommunikation mit Gott ein. Ein Gesang beschließt den Abend. Die instrumentale Begleitung der Lieder durch eine Blockflöte bildet einen Minimalismus, der positiv berührt und zum Sinn des Abends passt. "Gut, dass es einen Ort gibt, still zu werden und unsere Sorgen an Gott abzugeben", sagt Pfarrer Walter Becker über das politische Gebet. Es werde in dieser halben Stunde nur gesagt, was notwendig sei. "Das tut gut", meint er. Hartmut Schöffer findet an den Dienstagabenden in der Kreuzkirche seinen inneren Frieden. Er nennt ihn "den Frieden, der alles Verstehen übersteigt; durch ihn ist alles viel leichter zu ertragen". Gertrud Barall fühlt sich durch das politische Gebet "in der Hoffnung gestärkt". Hannelore Tomann erhält "Kraft und Ruhe". Der sehr ruhig ablaufende, mit Bedacht und ohne Hektik geführte Abend beeindruckt durch seine intensive Schlichtheit, die es tatsächlich vermag, das ersehnte "Herunterfahren" in die Tat umzusetzen. Das politische Gebet lädt konfessionsübergreifend in die Kreuzkirche ein.

