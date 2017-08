"Es ist entspannend und eine gute Idee"

Rastatt - Sommer, Sonne, nicht Strand und Meer, sondern Entspannung an der Murg. Am Mittwochabend lud die städtische Kinder- und Jugendförderung Rastatt, in diesem Jahr zum ersten "Murg-Chill-out", auf das Murg-Vorland bei der Franzbrücke ein. Jeder der zur Murg hin ausgerichteten Liegestühle fand an diesem Abend einen Nutzer. Die Sonne gab ihr Bestes. Bevor sie hinter den Dächern von Rastatt verschwand, tauchte sie die Wiese in goldenes Licht. Die Tageshitze ließ langsam nach. Es herrschte eine entspannte Atmosphäre.

Fünfmal lud die Jugendförderung im Sommer 2016 zum Chillen an das Murgufer ein. Es war ein Erfolg, wie an diesem Abend zu hören war. Den Gedanken, der dahinter steckt, erläutert Martina Wolf von der Jugendförderung wie folgt: "Damit die jungen Rastatter, die zu Hause bleiben, auch die Zeit hier genießen können. Auch möchte man die Jugendlichen von den beliebten Innenstadt-Plätzen weg, hierher locken."

Dafür wurde der Hashtag "#HoltEuchDen UrlaubNachHause" kreiert. Danach suchten die Organisatoren nach einem passenden Platz. "Eine Örtlichkeit, an der Musik gemacht werden kann und etwas verkauft werden darf. Mal schauen was dieser August noch so her gibt", meint Fabienne, die an der "Strandbar" aushilft.

Es ist alles da, was einen Murgstrand-Aufenthalt angenehm macht. Eine Bar, Musik, Wasser und Liegestühle, um es sich darin bequem machen zu können. Nur keine Toiletten, wie eine Jugendliche bedauernd anmerkt. Auch eine Mutter mit ihren Kindern hat es sich auf der Wiese auf einer Decke gemütlich gemacht. Sie zählt zwar nicht unbedingt zur Zielgruppe der Organisatoren, gleichwohl scheint auch sie das Ambiente gut zu finden.

DJ Red sorgt unermüdlich für House- und Technomusik. Nächste Woche wird es Hardrock und Heavy-Metal-Live-Musik mit der Band "Debt Mountain" geben. Die Woche darauf ist wieder elektronischer Sound mit DJ Justin Kruschke angesagt. Den letzten Abend an der Murg gestaltet die Coverband "J's and the Big B's".

"Im vergangenen Jahr lief es sehr gut, jede Woche kamen mehr Leute hierher, meint Bilek, die sich davon überzeugt zeigt, dass es in diesem Sommer ebenso gut wird. Ein Jugendlicher meint: "Es wäre natürlich schöner, wenn mehr Leute da wären, dann wäre eine noch bessere Stimmung. "Alles ist top", findet hingegen sein Nachbar. Nur die Züge würden den Musikgenuss stören. "Es ist entspannend und eine gute Idee", meint hingegen die 17-jährige Celina, die wie ihre Nachbarin zum ersten Mal an die Murg gekommen ist. "Es ist einmal etwas anderes", konstatiert Julia. "Ein bisschen mehr Werbung für die Sache" wünscht sich Nina.

"Es hat letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht, ich würde immer wieder hierherkommen", sagt Fatin Kühlmeier. Er war schon bei der "Murg-Chill-out"-Erstauflage dabei. Dazu besteht auch noch Gelegenheit an den nächsten drei Mittwochabenden von jeweils 19 bis 22 Uhr.