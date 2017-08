Fronten beim DRK verhärten sich Rastatt (ema) - Die geplante Fusion der DRK-Kreisverbände Rastatt und Bühl/Achern steht auf Messers Schneide. Darauf lassen die verhärteten Fronten zwischen dem Ortsverein und dem Kreisverband des DRK in Rastatt schließen. Der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Markus Merklinger hat jetzt die ablehnende Haltung des Vorstands zu dem geplanten Zusammenschluss bekräftigt. Er reagierte damit auf Aussagen von Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch, der als Aufsichtsratsvorsitzender des DRK-Kreisverbands für die Fusion warb, um damit letztlich auch die Ortsvereine zu stärken (wir berichteten). Doch genau das stellt Merklinger infrage. Er befürchtet, dass der Einfluss der Ortsvereine schwindet und Entscheidungsbefugnisse beschnitten werden. Unabhängig davon kritisiert der Ortsvereinsvorsitzende grundsätzlich den Sinn der geplanten Fusion. "Eine größere Einheit bedeutet nicht, dass sich die finanziellen Ressourcen automatisch vermehren und die Ortsvereine davon profitieren", sagt Merklinger. Dass Fusionen auch mit Risiken verbunden sind und dass Größe nicht mehr Effektivität bedeute, sehe man im Wirtschaftsleben regelmäßig, verweist der Rastatter DRK-Chef exemplarisch auf die einst gescheiterte Fusion von Daimler-Benz und Chrysler. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden Pütsch wirft Merklinger vor, einfach nur zu behaupten, dass die Fusion notwendig sei, ohne belastbare Zahlen zu nennen: "Wir vom Ortsverein Rastatt können diesen Mutmaßungen nicht folgen." Merklinger dreht die Argumentation des OB sogar noch weiter. Konsequenterweise müssten dann eigentlich die drei Verbände Rastatt, Baden-Baden und Bühl/Achern zu einem Kreisverband Mittelbaden verschmelzen. Doch das, so der Rastatter DRK-Vorsitzende, werde von den Verantwortlichen des Kreisverbands Rastatt "im Moment noch" bestritten. Nach BT-Informationen wird die kleinere Fusionslösung unter anderem angestrebt, weil man wegen der wirtschaftlichen Schieflage des Kreisverbands Bühl/Achern einen steuerlichen Verlustvortrag geltend machen kann. Doch wenn man sich schon auf wirtschaftliche Gesichtspunkte konzentriere, müssten die Vorteile nachgewiesen werden, sagt Merklinger. "Es ist aber nichts belegt." Der Vorstand fordert den Kreisverband auf, "endlich belastbare Zahlen zu nennen, die einen wirtschaftlichen Vorteil für die Ortsvereine darstellen und sich nicht mit substanzlosen Ankündigungen begnügen". Dies hält Merklinger auch deshalb für geboten, weil mit dem ehrenamtlichen Engagement gerade in dem mit knapp 2000 Mitgliedern größten Ortsverein viel auf dem Spiel stehe. Rund 150 Ehrenamtliche würden sich allein in Rastatt engagieren. Gelegenheit, diese Menschen zu stärken, hätte der Kreisverband jetzt schon. Doch die Ankündigung von Kreis-Chef Pütsch vor zwei Jahren, einen hauptamtlichen Berater und Unterstützer für eine Servicestelle Ehrenamt einzustellen, sei bis heute nicht umgesetzt worden, rügt Merklinger. Die massive Kritik aus Rastatt könnte die Fusion ernsthaft gefährden. Für den Zusammenschluss bedarf es einer Mehrheit von 75 Prozent der Delegierten aus den Ortsvereinen. Da Rastatt allein über 20 Prozent der Stimmen hält, könnte es bei einer Kampfabstimmung knapp werden, wenn sich noch andere kritische DRKler dem Zusammenschluss verweigern sollten.

