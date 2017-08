34-Jähriger sticht ohne Vorwarnung auf Hund ein

(dm) - Der 34-jährige, offenbar seelisch kranke Mann, der am Dienstagabend in seiner Wohnung am Friedrichring Rastatt eine nahe Verwandte angriff und später einen einschreitenden Polizisten verletzte (wir berichteten gestern), hat kurz zuvor bereits auf dem Murgdamm auf einen Hund eingestochen. Wie die noch mitgenommene Hundebesitzerin, die in der Nachbarschaft des 34-Jährigen wohnt, dem BT schilderte, war sie mit ihren zwei Hunden auf dem Murgdamm in Höhe des Gebäudes spazieren, als der Mann auf sie zukam. Ohne etwas zu sagen, habe er einen der Hunde, eine Spitz-Dame, gepackt, am Boden festgehalten und mehrfach mit dem Messer eingestochen, wieder und wieder. Dann habe er aufgehört, die Frau "ganz ruhig" angeschaut und sei in das Wohnhaus zurück gegangen. Die geschockte Frau übergab zu Hause die schwer verletzte Hündin ihrem Mann, der sie in die Tierklinik brachte, ein Nachbar rief die Polizei. Dann sei erst einmal nichts passiert, sie habe gefühlt etwa eine Stunde gewartet, berichtet die Frau, die sich im Stich gelassen fühlte. Erst als sie Schreie aus dem Nachbarhaus hörte, habe sie bemerkt, dass die Polizei inzwischen dort war. In der Tat seien zwischen dem Notruf der Frau - gegen 20.30 Uhr - und dem Notruf aus dem Haus des 34-Jährigen lediglich 20 Minuten vergangen, so das Polizeipräsidium auf Nachfrage des BT. Man habe bereits die Polizeihundeführer aus Rheinmünster sowie Rastatter Kräfte in Bewegung gesetzt, als sich die neue, schwerwiegendere Sachlage im Friedrichring ergab. Den Hund der Frau habe man in der Klinik gewusst, die Frau zu Hause - also galt die Priorität dem Geschehen in der Nachbarschaft, bei dem konkret Menschen in Lebensgefahr gewesen seien. Massiv rückten Kräfte aus Rastatt, aus Baden-Baden sowie Bruchsaler Bereitschaftspolizisten an, die im Rahmen des Präsenzprogramms derzeit in Rastatt im Einsatz sind. Erst später habe man sich wieder dem ersten Fall zuwenden können. Der schwer verletzte Hund werde überleben, wie die Frau inzwischen erfahren hat - wohl dank des die Stiche bremsenden Hundegeschirrs, das ihm angelegt worden war.

Hintergründe zum Angriff des 34-Jährigen auf die nahe Verwandte - Familienmitglieder konnten verhindern, dass sie verletzt wurde - wurden gestern nicht bekannt. Dass der Mann, der unter Polizeibegleitung in eine Fachklinik eingeliefert wurde, seinen eigenen Hund erstochen hat, wie zunächst berichtet wurde, stimmt indes wohl nicht. Telefonisch meldete sich gestern offenbar die getrennt lebende Ehefrau des Mannes, die mitteilte, dass sie den angeblich toten Hund im Tierheim abgeholt habe. Dorthin habe ihn eine Passantin gebracht, die ihn im Bereich Friedrichring angebunden aufgefunden hatte. Da der Mann, der mit Hund das Haus verlassen hatte, ohne Hund und mit blutigem Messer zurückkam, war dies wohl falsch interpretiert worden. Das Blut stammte demnach von der Attacke auf den Spitz.