"Fünftes Rad" am Kernstadt-Wagen nimmt Fahrt auf

Markus Reck-Kehl macht aus seiner ursprünglichen Skepsis keinen Hehl. Ein Zukunftsszenario für fünf Dörfer auf einen Schlag? Da hatte der Stadtplaner doch Zweifel, wie solch ein Konzept zu bewältigen ist. Mittlerweile ist Reck-Kehl zu der Einschätzung gelangt, dass die Entscheidung von OB Hans Jürgen Pütsch für den einen großen Wurf richtig war.

Im Rathaus weiß man um die Sensibilität in den Dörfern, in denen immerhin rund 11500 Menschen leben. Die Furcht, man sei nur fünftes Rad am Kernstadt-Wagen, hat sich nach den Eingemeindungen nie gelegt. Und gerade in den vergangenen Jahren, als die Stadtentwicklung im Zentrum regelrecht durchgestartet ist, wuchs die Sorge, dass es im Vergleich zu Umland-Gemeinden wie Steinmauern oder Iffezheim in den Rastatter Ortschaften nicht recht vorangeht.

Jetzt also liegt ein "Schlachtplan" vor. "Kein Dorf hat das Gefühl, hinten runterzufallen", ist Reck-Kehl überzeugt. Diesen Eindruck gewann der Stadtplaner, nachdem sich sämtliche Ortschaftsräte und der Gemeinderat noch vor der Sommerpause in der Badner Halle trafen, um über Prioritäten zu beraten. Die Verwaltung äußerte ihre Tendenz zu den Vorschlägen aus den Ortschaftsräten, die nun Gegenstand der Klausursitzung der Stadträte im Herbst sein sollen.

Die von den Ortschaftsräten genannten Wünsche liegen allerorten schwerpunktmäßig in den Bereichen Bauen/Verkehr und Grünplanung. Sie entsprangen einem mehrstufigen Diskussionsprozess, der von dem Fachbüro Gerhardt begleitet wurde. Die Themenliste war das Ergebnis von Bürgergesprächen, Spaziergängen und Workshops.

Aus Sicht der Planer ist es das Ziel, die Dörfer zwar weiterzuentwickeln, aber deren Eigenart zu wahren und trotzdem den wandelnden Erfordernissen anzupassen. Dass das Ganze nicht nebenbei erledigt werden soll, zeigt auch, dass bei der Stadtverwaltung mit Kristin Stefan eigens eine Ortschaftsplanerin eingestellt wurde.

Die vorliegenden Analyse zeigt, dass sich die Ortschaften von Entwicklungen in der Stadt nicht abkoppeln kann. Der Wandel der Altersstruktur mit dem Trend der Haushaltsverkleinerung und der zunehmenden Zahl an Ein- und Zwei-Personen-Haushalten wird auch die Ortschaften in der baulichen und sozialen Entwicklung vor neue Herausforderungen stellen. Die geballte Besiedelung in Neubaugebieten seit den 1950er Jahren führt dazu, dass sich größere Gebiete aufgrund der Altersstruktur deutlich verändern.

Der Wandel berührt darüber hinaus die Infrastruktur. Straßenverkehr ist quasi überall ein Thema. Nicht jedes Dorf hat einen Nahversorger; die Zukunft bestehender Dorfläden wiederum sind nicht unbedingt gesichert. Kindertagesstätten und Grundschulen sollen am Ort bleiben; Tagesbetreuung von hilfsbedürftigen Senioren wird mehr und mehr zum Thema.

Und auch die Vereinsstruktur ist einem Transformationsprozess unterworfen. Ideen für einen SV Ried oder für eine Zusammenlegung der Feuerwehren Ottersdorf und Plittersdorf sind Beispiele dafür, dass mit der Erarbeitung der Dorfentwicklungskonzepte die Diskussion über die Grundfesten der Ortschaften noch lange nicht beendet ist.