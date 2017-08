Ruhe und Lebensfreude ins Haus gebracht

Dass es trotzdem ein einmaliges Projekt bleiben wird, bedauert nicht nur Peter Rettig, Leiter des Jugendmigrationsdiensts beim Rastatter Caritasverband: "Es ist toll gelaufen. Da die Flüchtlingszahlen aber auch in Kuppenheim rückgängig sind, war das Projekt von Beginn an auf ein Jahr ausgelegt", sagt er. Aufgelegt wurde es gemeinsam mit dem SV 08 Kuppenheim. Richter war so vor allem mit jungen Flüchtlingen immer wieder in Richtung Fußballstadion unterwegs. "Viele Flüchtlinge sind zwei- bis dreimal zum Training gekommen. Wir haben zudem auch einen aktiven Spieler hinzugewonnen", freut sich Heinz Brink für den Verein. Die Kooperation mit der Flüchtlingsarbeit des Caritasverbands sei optimal gelaufen: "Beide Partner haben von der Arbeit von Julia Richter enorm profitiert", so Brink, der betont, dass das Projekt erst dank der Finanzierung durch die Bosch-Stiftung möglich wurde.

Profitiert haben im vergangenen Jahr vor allem die jüngsten Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft. Zu Spitzenzeiten waren in Kuppenheim mehr als 125 Flüchtlinge untergebracht. Um die mehr als zwei Dutzend Kinder hat sich Julia Richter liebevoll gekümmert. Neben der Hausaufgabenbetreuung und der Freizeitgestaltung standen Besuche im Karlsruher Zoo oder im Kino auf dem Programm. Kinder und ihre Eltern wurden bei Behördengängen oder Arztbesuchen unterstützt, Ausflüge unter anderem zum Schloss Favorite oder auf einen Spielplatz unternommen und gemeinsame Feiern organisiert. So erlebten viele Flüchtlinge zum ersten Mal einen Fasnachtsumzug und freuten sich über die oftmals erste Schneeballschlacht ihres Lebens. "Die Kinder haben von Julia Richters Arbeit enorm profitiert", freut sich Stefanie Hönisch, die seit April 2015 als Flüchtlingssozialarbeiterin in Kuppenheim tätig ist.

Kommuniziert hat Julia Richter mit den jungen Flüchtlingen fast ausschließlich auf Deutsch: "Die Kinder lernen sehr schnell. Das ist beeindruckend", blickt die junge Rastatterin zurück. Ihr Jahr in der Kuppenheimer Gemeinschaftsunterkunft hat für sie gezeigt, dass ihr Berufswunsch der richtige ist. Ab Herbst wird sie deshalb auf Europalehramt studieren. "Der Bundesfreiwilligendienst hat mich in meiner Entscheidung bestärkt", berichtet Julia Richter.

Dabei gab es in den vergangenen zwölf Monaten auch schwierige Momente. Beispielsweise dann, wenn eine Familie nach langen Wochen und Monaten des Hoffens doch in ihr Heimatland abgeschoben wurde. "Auch wenn einen dies sehr traurig macht, muss man belastbar sein und mit der Situation umgehen können", sagt Julia Richter und erzählt, wie sie der Familie ein Fotoalbum mit Bildern aus der Kuppenheimer Gemeinschaftsunterkunft mit auf den Weg gegeben hat. Derweil schwärmen die sechsjährige Nages und die 14-jährige Safaa von Julia Richter: "Wir spielen mit ihr sehr gerne Memory, lesen gemeinsam, und sie hilft uns bei den Hausaufgaben", berichten die beiden Mädchen in fast perfektem Deutsch.

Mit drei Mädchen belegte Richter im letzten Jahr einen Schwimmkurs im Cuppamare und viele weitere hat sie zum Fußballtraining zum SV 08 Kuppenheim begleitet. Wie positiv sich Richters Arbeit auf die Bewohner und Mitarbeiter der Kuppenheimer Gemeinschaftsunterkunft ausgewirkt hat, beschreibt Thomas Blick vom Landratsamt: "Im ersten Jahr herrschte hier oft Kinderchaos, im letzten Jahr dagegen hat sich Julia Richter um die jungen Bewohner gekümmert und damit Ruhe und viel Lebensfreude in unser Haus gebracht".