"100 Momente des Glücks" Rastatt (zen) - "Wir sind alle gleich, nur können wir nicht alle das Gleiche." Entsprechend dieser Losung organisiert Petra Möller zum siebten Mal eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Wer in den ersten beiden Sommerferienwochen morgens den Rastatter Zwölf-Apostel-Kindergarten betritt, wird von Gelächter, Gemurmel und Gesprächsfetzen umfangen. In den 14 Tagen der integrativen Freizeit wächst der Kindergarten mit den Gemeinderäumen zu einer Einheit zusammen, in der zu unterschiedlichen Aktivitäten eingeladen wird. Da gibt es das Spielzimmer, in dem sich diejenigen treffen, die gerne Karten spielen oder Puzzle zusammensetzen. Im Bauraum laden Klötze zum Errichten von Türmen, Häusern und kleinen Landschaften ein. Im Bastelraum gibt es die Möglichkeit, Bilder zu gestalten oder Papier, Pappe, Klebstoff und Farben zu neuen Formen zusammenzufügen. Der große Gemeindesaal ist mit Matten ausgelegt und ermöglicht den Teilnehmern, ihr turnerisches Können zu beweisen oder gemeinsam einen Parcours zu durchlaufen. Wer es ruhiger oder gemütlicher mag, kann sich in das Tipi im Garten zurückziehen, das mit Kissen und Decken dazu einlädt, auszuspannen oder einer Geschichte zu lauschen. Jeder Vormittag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück und endet mit einem Mittagessen. Besondere Höhepunkte bilden Ausflüge oder Aktionen. In der ersten Woche gab es eine große Bastel-Session, einen Ausflug in die städtische Galerie mit einem museumspädagogischen Programm und eine Theateraufführung. Nicole vom Marionettentheater "Der Zauberspiegel" hatte ihre Bühne im großen Gemeindesaal aufgebaut. Mit liebevoll gestalteten Puppen entführte sie die Kinder in die Märchenwelt von "Spielmann Musikus und dem König". Aufgeregt begleitete das junge Publikum den König durch schwere Zeiten und unterstützte ihn mit lautstark zum Ausdruck gebrachten Tipps. Im Anschluss durften alle Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Puppen auch selbst befühlen. Der Umgang der Kindern mit und ohne Handicap ist dabei völlig unkompliziert. Jede Einschränkung - ob geistiger oder körperlicher Art - wird als gegeben hingenommen, neben der es noch ausreichend Möglichkeiten gibt, um gemeinsam ins Spiel zu finden. Erwachsene täten sich damit schwerer, weiß Möller aus Erfahrung. Sie erfahre zusammen mit ihrem aus fünf Fachkräften und 18 Praktikanten bestehenden Team, "100 Momente des Glücks" - immer dann, wenn das Zusammenleben funktioniert. Das Ferienangebot der integrativen Freizeit, das bis 11. August jeweils von 7.45 bis 14 Uhr stattfindet, ist nur durch die Unterstützung der Bürgerstiftung Rastatt und zahlreicher Spender möglich.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben