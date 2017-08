"Fast ein kleines Urlaubsparadies" Von Frank Vetter Iffezheim - Der Iffezheimer Rennplatz hat sich wieder in ein Garten- und Wohnaccessoire-Center verwandelt. Seit gestern ist die Gartenmesse DiGA mit 130 Ausstellern zum zwölften Mal auf dem Gelände von Baden Racing zu Gast. "Das gute Dutzend ist voll", stellte Jutta Hofmeister, Geschäftsführerin des Rennveranstalters Baden-Racing zu Beginn eines Pressegesprächs anlässlich des Auftakts fest. Die DiGA sei fast schon ein kleines Urlaubsparadies, schwärmte Hofmeister, für die es in ihrer Funktion die zweite Gartenmesse ist. Die Messe passe sehr gut auf das Gelände, füge sich sehr gut ein. Sie selbst entdecke hier Dekoanregungen für die Große Woche, die Ende des Monats beginnt. "Ich bin froh über diesen Gast", betonte Hofmeister. Auch Messemacher Dieter Maier sprach von einer sehr guten Zusammenarbeit mit Baden Racing: "Zwölf Jahre sind eine lange Zeit. Die DiGA in Iffezheim ist von Anfang an eine Erfolgsgeschichte." Die Infrastruktur auf dem Gelände sei für eine Gartenmesse perfekt. Befestigte Wege, falls es regnet, alleine 300 Parkplätze für die Aussteller und genügend für die Besucher nannte Maier als Beispiele. Und dann sei da ja noch der Baumbestand. " Es ist ein tolles Ambiente, das auch die Aussteller immer wieder loben", so Maier. Zur zwölften Auflage der Gartenmesse haben sich 130 angemeldet; 30 davon mit den unterschiedlichsten Angeboten an Pflanzen, Bäumen, Kräutern oder Blumenzwiebeln. Nicht dabei sei kurzfristig die Seerosen-Show der vergangenen Jahre, so Maier; dennoch ist ein Seerosenanbieter zu Gast, wie der Messechef betont. Die DiGA zeige stets eine breite Palette an Accessoires für Garten und Terrasse. Als neuen Trend nennt Maier in diesem Bereich hochwertige Gartenmöbel aus Edelstahl. Ob Insekten- oder Sonnenschutz, auf dem Rennplatz finden die Besucher interessante Lösungen. Die Messe lockt auch mit kulinarischen Leckereien. Süditalienisches Mandelgebäck wird ebenso angeboten wie bunte, getrocknete Früchte, Brotaufstriche, Schinken und Käse. Einen passenden Wein finden die Besucher ebenfalls. Neben der Fachberatung für die Kunden an den Messeständen hat die Gartenmesse erneut ein Vortragsprogramm zu bieten. Gerade in der aktuellen Glyphosat-Diskussion ist da wohl für viele Hobbygärtner der Vortrag "Ohne Gift durchs Gartenjahr - Großmutters Tipps und Tricks" interessant. Die Heilkunde der Hildegard von Bingen ist ein weiteres Vortragsthema , ebenso wie die Rose oder "Leckere Rezepte aus Urgroßmutters Wildkräuterküche". Die Vorträge im Members-Club dauern 30 Minuten oder eine Stunde. Die Gartenmesse DiGA hat heute von 10 bis 18 Uhr geöffnet, morgen beginnt die Ausstellung um 11 Uhr und schließt um 18 Uhr.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

Angebote rund um Haus und Garten Iffezheim (red) - Die Gartenmesse DiGA ist von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August, wieder auf der Iffezheimer Rennbahn zu Gast. 140 Aussteller aus dem In- und Ausland werden erwartet. Die Besucher dürfen sich auf die Themen Haus, Garten und Lifestyle freuen (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Die Gartenmesse DiGA ist von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August, wieder auf der Iffezheimer Rennbahn zu Gast. 140 Aussteller aus dem In- und Ausland werden erwartet. Die Besucher dürfen sich auf die Themen Haus, Garten und Lifestyle freuen (Foto: pr). » - Mehr