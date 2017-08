"Am falschen Ende begonnen"

(red) - Nach der Bäderfahrt nach Denzlingen und Offenburg (wir berichteten) erneuert die Bürgerinitiative "Pro Natura" ihre Kritik an den Kombibad-Plänen in Rastatt. An den Beispielen der besuchten Orte habe sich gezeigt, dass die dortigen Verwaltungen im Vorfeld die Bevölkerung in die Planung des Kombibads mit einbezogen habe und Pro und Contra ernsthaft diskutiert worden seien, was schließlich zum Entscheidungsprozess führte, resümiert Klaus Lützenkirchen für die BI. Es zeige sich in Rastatt einmal mehr, dass der Entscheidungsprozess für ein Kombibad am falschen Ende begonnen worden sei - die BI wirft Verwaltung und Stadtwerken vor, dass das Ergebnis zuerst festgestanden habe. Man habe alternative Vorschläge bezüglich einer Sanierung der bestehenden Bäder, der Standorte, der Ausstattung sowie die Einbeziehung der Bevölkerung vermisst. Der Gemeinderat sei "überrumpelt" worden, als dieser im Oktober 2016 einem Kombibad zustimmte.

BI-Unterstützer Herrmann Hartmann, zudem FDP-Kreisvorsitzender, habe Akteneinsicht in die Vorgutachten zweier Ingenieur- und Architektenbüros verlangt, die eine Sanierung der bestehenden Natura- und Alohra-Bäder als angeblich zu teuer befanden. Dies habe OB Hans Jürgen Pütsch "ohne Begründung abgelehnt", wie es in der Mitteilung heißt. Die BI wirft Stadtverwaltung und Stadtwerken vor, nicht mit offenen Karten zu spielen. Hartmann habe nun einen offiziellen Antrag auf Akteneinsicht nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) des Landes Baden-Württemberg gestellt.

Dass das Thema große Bedeutung für die Bevölkerung habe, zeige die Petitionsliste "Pro Natura", die inzwischen mehr als 2500 Unterschriften aufweise. Begrüßen würde man eine Informationsveranstaltung "mit tatsächlich transparenten, belastbaren und nachvollziehbaren Informationen". Ein neuer Diskussionsprozess sowie die Gründung eines neuen Arbeitskreises Bad sollte folgen - mit "Pro Natura" als aktiven Teilnehmer.