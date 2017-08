Kartenvorverkauf für Rendezvous tête-à-tête startet

Das Rendezvous hat in diesem Jahr zwei Schwerpunkte und will insbesondere jungen Künstlern eine Plattform geben sowie die Faszination des Outdoor-Theaters gekonnt in Szene setzen, heißt es in einer Mitteilung der beiden künstlerischen Leiterinnen Kathrin Bahr und Julia von Wild.

Die Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin, die bundesweit gefeiert wurde, gastiert am Donnerstag, 5. Oktober, erstmals in Rastatt unter dem Titel "Tusch Spezial: on the road". Nach erfolgreicher Deutschlandtournee kommen zwölf junge Artisten zum krönenden Tourabschluss in die Badner Halle und zeigen "tollkühne Akrobatik, feinste Äquilibristik und abwechslungsreiche Jonglage". Die eineinhalbstündige Show beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es für 18 Euro.

Für den A-Cappella-Abend am Freitag, 6. Oktober, in der Badner Halle, wurde die junge Truppe "anders" eingeladen, "die voller Selbstironie und mit knackigen Beats das Publikum zu begeistern weiß", wird in der Ankündigung geworben. Wenn der Begriff einer Indie-Alternative-Popband im heutigen Strom der musikalischen Wirrungen und Irrungen auf eine junge Band zutrifft, dann auf die fünf Herren von "anders": Sie machen Popmusik auf deutsch und das ohne Instrumente. Das Quintett steht für ernstzunehmende (A-Cappella-)Musik von Sängern, die sich selbst manchmal nicht so ernst nehmen. Die Formation "anders" tritt um 20 Uhr etwa eine Stunde auf. Karten kosten elf Euro.

Erstmals wird das A-Rock Parcoursgelände beim Mercedes-Benz Kundencenter in ein riesiges Lichterlabyrinth verwandelt. Hierfür wurde das Theater Anu eingeladen, die eigens für das Rendezvous am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Okotber, eine "Nacht der Träume" kreieren wird. Beim tête-à-tête 2008 begeisterte Theater Anu das Rastatter Publikum mit seiner stimmungsvollen Platzinszenierung "Die große Reise". Nun sind sie zurück und bringen ein eigens für Rastatt produziertes "Best of" ihrer erfolgreichen Produktionen im Lichterlabyrinth mit 3000 Kerzen. Ein Lichtermeer fließt über den großen Platz und für all diejenigen, die sich hineinbegeben, wird es zu einem bespielten Lichterlabyrinth voller poetischer Theatermomente. Figuren erzählen in ständiger Wiederholung von ihren Träumen, vom Nicht-Weiterkommen und von ihren kleinen Inseln des Glücks - ein poetisches Spiel auf dem Weg in die Mitte. Die Nacht der Träume ist eine Platzinstallation, bei der der Betrachter selbst sein Tempo bestimmt. Alle 30 Minuten wird die Installation für eine weitere Gruppe von Besuchern geöffnet.

Das Lichterlabyrinth lädt jeweils von 19.30 bis 23 Uhr ein. Einlasszeiten sind um 19.30 Uhr, 20 Uhr, 20.30 Uhr, 21 Uhr und um 21.30 Uhr.

Alle Infos zum Programm sind ab dem heutigen Montag auf der Website www.tete-a-tete.de zu finden.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es ab heute im Vorverkauf beim Ticket- und Konzertservice in der Badner Halle, (07222)789800, oder unter www.ticketservice-rastatt.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.