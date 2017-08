"Wir fordern einen Fahrradweg über den Rhein"

"Morgen bringen wir sie nach Rheinstetten, dann übernimmt das nächste Polizeipräsidium", erklärte Einsatzleiter Andreas Faber aus Baden-Baden gegenüber dem Badischen Tagblatt. Die Teilnehmer der "Tour de Natur" kommen aus ganz Deutschland und sind am 29. Juli in Basel gestartet, der jüngste ist gerade einmal ein halbes Jahr alt und wird in einem Kinderwagen für Fahrräder mitgenommen, der älteste ist 76. Ziel ist Ramstein bei Kaiserslautern, wo am 12. August ein Friedensfest gefeiert wird.

Iffezheim hatten sie als Zwischenstation ausgesucht, weil hier "ein Stein ins Rollen gebracht werden soll", so Mitorganisatorin Susanne Timm aus Hamburg. "Wir fordern einen Fahrradweg über den Rhein!" erklärte sie vor dem lautstarken Applaus der Teilnehmer bei der Kundgebung, die an ein Happening der Friedensbewegung der 80er Jahre erinnerte. Eine Gruppe junger Artisten stellte die Forderung der Ökoaktivisten plastisch dar, indem sie einen runden Stein - wohl aus Pappmaschee - aufnahm und über die Köpfe der Jugendlichen bugsierte. Diese hatten sich als Symbol für die Hindernisse auf dem Weg zu einem Berg formiert, den es für den Stein zu überwinden galt. Danach wurden, begleitet von einem kleinen Orchester, noch Lieder gesungen, bevor es weiterging.

Die französischen Behörden hatten eine Ausnahmengenehmigung erteilt, weshalb die Radler über die Staustufe ins Nachbarland fahren durften. Hier übernahmen Mitglieder des örtlichen Kreisverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) um Ralph Neininger die Führung, weil die deutsche Polizei in Frankreich keine Hoheitsrechte hat und die elsässischen Kollegen es vermutlich abgelehnt hatten, den Tross zu übernehmen.

Dank guter Ortskenntnisse wurde der Weg auch so ganz gut gefunden, zumal es bereits an der Wintersdorfer Rheinbrücke wieder zurück nach Deutschland ging. In der Turnhalle der Riedgemeinde konnten die Teilnehmer ihr Nachtlager aufschlagen, zudem hatten einige fleißige Köche ein Abendessen vorbereitet.

Die "Tour de Natur" findet in diesem Jahr bereits zum 27. Mal statt. Die Organisatoren kämpfen sowohl für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel, engagieren sich aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Anti-AKW-Bewegung.

Eine Etappe war am Samstag auch das badische Wyhl, wo die Bevölkerung des Kaiserstuhls Anfang der 70er Jahre den Bau eines Atomkraftwerks verhindert hatte.