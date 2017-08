Furioser Auftakt mit "Mega-90er-Jahre-Party"

Von Frank Vetter Bietigheim - Das Volksfest Bietigheim biegt heute auf die Zielgerade ein. Seit Freitagabend sind Musik und Unterhaltung in und um die Festhalle angesagt. Mit gewissem Bangen hatten die Organisatoren von Volksfestausschuss und Gemeindeverwaltung auf den "neuen" Freitagabend geblickt. Neu deshalb, weil erstmals eine "Mega-90er-Jahre-Party" zum Festauftakt auf dem Programm stand. Die Konzepte der vergangenen Jahre für den ersten Volksfestabend waren nie aufgegangen, wie die Bietigheimer Rechnungsamtsleiterin Claudia Gärtner in einem Pressegespräch vor dem Volksfest erläuterte. Mit dem Muggensturmer Mallorca-Party-Organisator Thomas Schenkel wollte die Verantwortlichen einen neuen Versuch starten, mehr und vor allem junges Publikum zum Bietigheimer Volksfest zu locken. Die Rechnung ging auf. Schon bevor mit "Masterboy" der erste Liveact auf der Bühne mit Laufsteg auftrat, war die Stimmung unter den Partygästen bestens. Zum "fetten Sound" der DJs tanzten Besucher von Beginn an. Bei den Live-Gigs beispielsweise von "Oli P." oder der "Fun Factory" kochte die Festhalle. "Ich glaube, jetzt haben wir das Richtige für den Freitag", freute sich Bürgermeister Constantin Braun, der sich mit Gattin Annika am späten Freitagabend selbst ein Bild davon gemacht hatte. Die Leute seien alle so gut drauf gewesen. Eine tolle und sehr coole Atmosphäre, schwärmte der Schultes. "Ja, es isch soweit", begrüßte Braun am Samstag zum offiziellen Fassanstich für das 67. Volksfest die Besucher in der Festhalle und eine rund 50-köpfige Delegation aus der ungarischen Partnergemeinde Kaposszekcsö. Deren Bürgermeisterin Ibolya Csapó oblag es, das erste Fass anzustechen, was ihr souverän gelang. Mit dabei beim offiziellen Akt und erneut eigens zum Volksfest aus den USA angereist war der gebürtige Bietigheimer Karl Fettig. Constantin Braun dankte dem Organisationsteam - den sieben Vereinen und der Feuerwehr als Träger des Volksfestes. Musikalisch wurde die Festeröffnung vom bestens aufgelegten Musikverein (MV) unter dem neuen musikalischen Leiter Ralph Bernardy und den Chören des MGV Frohsinn und des AGV Sängerbund gestaltet. Dann übernahm mit den "Tops" eine volksfestbewährte Formation die Bühne; die "Tops" werden auch heute Abend zum Festausklang nochmals zum Tanz aufspielen. Heute beginnt das Volksfest um 11 Uhr mit dem musikalische Frühschoppen des MV, zu dem wieder politische und gesellschaftliche Prominenz aus der Region erwartet wird. Der MV wird am Nachmittag nochmals auf der Biergartenbühne auftreten. Natürlich wird auch der obligatorische Ochsenmaulsalat serviert, und der Bürgermeisterchor singt für die Festgäste. Am Nachmittag gibt es Kinderunterhaltung mit Monsieur Martinique. Krämermarkt und die Karussells runden das Volksfestangebot ab.

