Schnelligkeit und Geschick gefragt

Rastatt - "Jubiläum" für den Extrem-Cross-Lauf des Turnvereins Wintersdorf und der "Laufwelt": Bereits zum zehnten Mal wurden Läufer aus der Region und weit darüber hinaus auf den zwei Kilometer langen Rundkurs geschickt, der fünfmal bewältigt werden musste. Zahlreiche Hindernisse wie Schlammloch, Kiesberge, Baumstämme, aufeinandergetürmte Strohballen oder der Sandbach stellten sich den Sportlern dabei in den Weg. "Wer hier mitmacht, der muss schon ein bisschen verrückt sein", sagt nicht nur Stefan Weiler, der bereits zum siebten Mal am Start ist.

"Wie der Kurs genau aussieht, entscheidet sich immer erst einen Tag vor dem Start. Wir sind flexibel und schauen, welche Hindernisse wir dieses Mal einbauen können", berichtet der Vorsitzende des Wintersdorfer Turnvereins, Martin Hauns. Rund 100 ehrenamtliche Helfer des Vereins, der "Laufwelt" und des Angelsportvereins Wintersdorf waren gestern Vormittag im Einsatz und freuten sich über mehr 380 Starter.

"357 haben am Ende das Ziel erreicht", vermeldet Axel Hansert-Berger, der die Veranstaltung 2008 gemeinsam mit Martin Hauns ins Leben gerufen hat und gestern für eine flotte Moderation im Zielbereich sorgte. Damals begann man mit rund 75 Startern. "Geblieben ist das Gelände, das sich jedoch in jedem Jahr etwa anders darstellt", so Martin Hauns. Folglich wissen die Starter nicht, was sie erwartet. "Auf jeden Fall macht es viel Spaß", hat Anna Eller ihren Teamkameradinnen der HR Rastatt/Niederbühl bereits verraten. Diese sind zum ersten Mal am Start und freuen sich vor allem auf den Wassergraben, denn der soll besonders viel Spaß machen. "Wenn man einmal nass ist, dann ist alles egal", weiß auch Lisa Dewaldt, die die aufeinander gestapelten Strohballen als für sich schwierigstes Hindernis ausgemacht hat.

Vom ersten Rennen im Jahr 2008 können noch einige Starter berichten, für die es am gestrigen Sonntag bereits der zehnte Extrem-Cross-Lauf in Wintersdorf war. "Die ersten zwei Kilometer sind immer am härtesten. In den folgenden Runden kommt man die Kiesberge oft nur noch auf allen Vieren hoch und erst in der letzten Runde kann man das alles so richtig genießen", berichtet Maik Seiberling aus Plittersdorf, der bereits beim ersten Lauf am Start war.

Angefeuert werden die Sportler von Freunden und Verwandten, die sich über die Strecke verteilt haben. So herrscht beste Stimmung und manch einer hat sich bereits am frühen Morgen die besten Plätze gesichert. So wie Familie Heinze, die ihr Wohnmobil strategisch geschickt direkt an der Laufstrecke geparkt hat. So können der vierjährige Benjamin und seine kleine Schwester Laura ihren Papa kräftig anfeuern. "Wenn ich groß bin, dann will ich auch mal mitmachen", diktiert Benjamin dem Zeitungsreporter noch in den Block, ehe er mit lautem Klatschen die vorbeikommenden Sportler motiviert.

Insgesamt haben alle Starter fünf Runden zu absolvieren. Im Zielbereich werden Gummis um das Handgelenk gestreift. Das ist auch notwendig, denn bereits in der ersten Runde gibt es die ersten Überrundungen. Während ganz vorne mächtig Tempo gemacht wird, bleibt im hinteren Drittel des Felds genug Zeit, um die Erlebnisse auszutauschen. Viele sind einfach nur aus Spaß dabei und freuen sich über bestes Laufwetter und den abwechslungsreichen Rundkurs. Mit dem Start hat jeder Läufer bereits automatisch für das Clowntheater "Lachen verleiht der Seele Flügel" gespendet, das damit einen Auftritt für Kinder in der Region finanzieren wird.

Mit deutlichem Vorsprung gewann Frederic Kobel den diesjährigen Extrem-Cross-Lauf. Er erreichte nach 45:48 Minuten das Ziel. Zweiter wurde Matthias Igel in 49:00 Minuten vor Georg Jehle mit 49:08 Minuten. Bei den Frauen gewann Yvonne Jeschke in 54:11 ebenso deutlich vor Pia Winkelblech in 59:55 Minuten und Tanja Seiberling, die die fünf Runden in 60:41 Minuten bewältigte.

Ältester Starter war Dieter Wunsch (Jahrgang 1952). Er erreichte das Ziel nach 82:11 Minuten und erhielt von den Zuschauern ebenso viel Applaus wie alle anderen Läufer, die den Lauf erfolgreich bewältigten.