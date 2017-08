Braucht Iffezheim eine Festhalle?

Iffezheim - Die alte Iffezheimer Festhalle in der Hügelsheimer Straße war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zur Entscheidung stand, ob sie saniert wird oder ob eine neue Halle an einem anderen Standort gebaut werden soll. Das Gremium beschloss, die Halle erst einmal so zu belassen, wie sie ist. Zuerst sollen andere Großprojekte abgearbeitet werden. Gemeinderat Klaus Brenner (FW) stellte die grundsätzliche Frage, ob Iffezheim überhaupt eine Halle braucht und verwies auf die Räume auf der Rennbahn. Was meinen Sie: Braucht Iffezheim eine Festhalle? Rufen Sie uns heute zwischen 10.30 und 13 Uhr unter (07222) 7672226 an oder schicken Sie uns Ihre Meinung per E-Mail an redra@badisches-tagblatt.de bis zum morgigen Mittwoch.

Architekt Andreas Adler hatte im Vorfeld der Entscheidung eine Machbarkeitsstudie erstellt und sieben mögliche Standorte näher untersucht, die er Ende Januar vorgestellt hatte. Zu den untersuchten Standorten zählte auch die Bénazet-Tribüne. Als "absolutes KO-Kriterium" beurteilt er die lichte Raumhöhe von 3,50 Metern, die es dort nicht erlaube, eine Bühne aufzustellen. Üblicherweise befinde sich eine Bühne mindestens einen Meter über der Sitzfläche, hinzu käme die Technik wie Scheinwerfer und Lautsprecherboxen, die mindestens zwei bis drei Meter über der Bühne angebracht werden sollten. Eine Raumhöhe von sechs bis sieben Metern sei bei Festsälen üblich.

Ein weiterer Nachteil ist der Umstand, dass die Bénazet-Tribüne brandschutztechnisch nur für rund 300 Personen genehmigt sei. Bei deutlich vergrößerter Personenzahl müssten unter anderem Fluchtwege aus dem ersten Obergeschoss geschaffen werden.

Des Weiteren zeigte sich der Architekt kritisch, ob der Zuschnitt und die Akustik der Räume geeignet sind für die Anforderungen von Veranstaltungen, die bislang in der Festhalle stattfinden. Adler empfahl deshalb, den Standort nicht weiter zu verfolgen.

Ist der Vorschlag von Klaus Brenner also realistisch oder nicht? Er hatte im Hinblick auf Veranstaltungen mit Bühne angeregt, diese in die Sporthalle zu verlegen oder "eine andere kreative Lösung zu finden".

Wie die Gemeindeverwaltung auf BT-Anfrage mitteilt, fanden im Jahr 2014 in der Festhalle 40 Veranstaltungen statt: Acht von der Gemeinde, 19 von Vereinen und 13 private. Bei 13 Veranstaltungen wurde eine Bühne gebraucht. Im Jahr 2015 waren es 38 Veranstaltungen (13 mit Bühne), 2016 insgesamt 37 (elf mit Bühne). "Die Zahlen für die Jahre 2012 und 2013 bewegen sich im gleichen Bereich", meinte Bürgermeister Peter Werler.

Lassen sich rund 40 Veranstaltungen pro Jahr im Kalender der Rennbahn unterbringen? Jutta Hofmeister, Geschäftsführerin der Baden-Racing GmbH, die Rennbahn und Gebäude von der Gemeinde Iffezheim gepachtet hat (bis auf die Bénazet-Tribüne, die der Tribünengesellschaft gehört), zeigt sich auf BT-Anfrage etwas zurückhaltend, obgleich sie die Frage "allemal interessant" findet. Sie könne nicht beantworten, ob alle Veranstaltungen, die in der Festhalle stattfinden, auch auf der Rennbahn abgehalten werden können.

Dies hänge zum einen davon ab, ob diese zu festen Zeiten stattfinden müssten und dann eventuell mit den Rennen kollidieren, zum anderen sei zu klären, was für die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen an Technik erforderlich sei. Veranstaltungen, bei denen eine Bühne benötigt werde, könne man aber abhalten. Bei der Abschlussfeier der Maria-Gress-Schule sei jüngst auch eine Bühne aufgebaut worden.

Noch ein Blick auf die Kosten: Eine Sanierung der alten Festhalle würde rund 4,2 Millionen Euro kosten, ein Neubau etwa 7,5 Millionen. Sollte die Halle bei der Maria-Gress-Schule gebaut werden, dann kämen noch 1,9 Millionen Euro für den Grunderwerb hinzu.

Die laufenden Kosten für die alte Halle betragen rund 90000 Euro pro Jahr, bei der neuen wären jährlich zwischen 170000 und 200000 Euro fällig, schätzt Architekt Andreas Adler.