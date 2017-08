Rastatter Lichtmasterplan flackert

Muggensturm



Heiße Debatte über Brandschutz Muggensturm (ser) - Das auf Eis gelegte Baugesuch zur Modernisierung der Muggensturmer Wolf-Eberstein-Halle kann wieder aufgenommen werden. Der Rat diskutierte in seiner jüngsten Sitzung intensiv über den Brandschutz, hier will man den bestmöglichen Standard erreichen (Foto: av).