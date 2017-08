Begrüßungspaket für Eltern und mehr Angebote für Väter

Karlsruhe



Weltmeisterliche Stockwürfe Karlsruhe (mol) - Vom 1. bis 6. August wird in Karlsruhe die Gorodki-Weltmeisterschaft ausgetragen. 100 Teilnehmer aus sieben Ländern kämpfen um den Titel. Gorodki (Foto: pr) ist ein russisches Wurfspiel und war in der ehemaligen Sowjetunion nach Fußball die beliebteste Sportart.