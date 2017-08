Kutschenfabrik mit Erweiterungswunsch Von Franz Mors Rastatt - Mitunter wirkt längst Vergangenes durchaus aktuell. Einst ging es bei einer geplanten Werkserweiterung in Rastatt nicht um Automobile, sondern um Kutschen. Mit dem Aussterben der Baden-Badener Linie des Hauses Baden (1771) und dem Verlust der Residenz hatte Markgraf Carl Friedrich Rastatt einen Ersatz versprochen. "Der Industrielle sollte hier den Kammerherrn ablösen", so Eberhard Gothein 1892 in seiner "Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes". Und deshalb förderte er 1774 das Vorhaben des Rechnungsrats Clais und der Gebrüder Johann und Benjamin Schlaff, in der Ludwigs-Vorstadt, im Dörfel, einen Industriebetrieb anzusiedeln. Daraus entwickelte sich, nachdem Rechnungsrat Clais ausgeschieden war, die Schlaff'sche Stahl- und Kutschenfabrik. Um 1800 sollen dort über 80 Arbeiter beschäftigt gewesen sein. Zu dem Werk gehörten, laut Adressbuch 1803-07, auch zwölf Wohnhäuser. Die Stadtratsprotokolle des Jahres 1792 enthalten interessante Eintragungen. 4. Juni 1792: Die Gebrüder hatten dem "Statt-Magistrat" eine "Bittschrift" übergeben, worin sie ersuchten, ihnen "einen Allment Blatz, so vor dero HaubtGebäue lieget, ... zur Ausbreitung ihres Gewerbs, für ein Eigenthum kauflich zu überlasen". Doch dieses Grundstück war, so der Stadtrat, "zur Austheilung für Wiesen unter die Bürgerschaft bestimmt". Die Allmende war gemeinsam genutztes Gemeindeland, das seit dem 18. Jahrhundert weitgehend aufgeteilt und verpachtet wurde. Am 4. Juli 1792 begründete der Stadtrat erneut seinen abschlägigen Bescheid damit, dass die Gebrüder Schlaff "noch mehrere Gärthen und sonst Plätze besitzen, die Statt aber selbsten den verlangten Platz brauche". Man bot einen anderen Bauplatz an, allerdings nicht zum Kauf, sondern "gegen "Jährlichen Botten Zünß" (Bodenzins). Doch die Unternehmer wandten sich "unterthänigst" an die fürstliche Regierung. Und so wurde dem Stadt-Magistrat das "Regierungs Decret vom 17ten August" zugestellt, dass man "wünscht, daß der Magistrat die Schlaffen, wegen des Vortheils der dortigen Statt (Stadt) durch deren Fabriquegenüsse, möglichst befriedige." Und so ist dem Protokollbuch vom 19. September 1792 der "höchste Befehl", zu entnehmen, den Gebrüdern Schlaff das von ihnen beanspruchte Gelände "als Eigenthum zu überlassen". Aus dem Jahr 1826 stammt die Beschreibung eines Modells aus der Schlaff'schen Produktionsstätte, dem "Berlinen Coupé": "gelb lackirter Stadtwagen mit Schwanenhälsen, im neuesten Geschmack gebaut, mit englischem Bock und Brücke in Federn. Der Kasten ist mit feinem königsblauem Tuche, und reich mit seidenen Borten (usw.) inwendig ausgeschlagen, sehr elegant mit silberplattierten Stäben, Thüren und Einstieggriffen, Laternen (usw) verziert." Doch dieses Modell war nicht zum Verkauf bestimmt, sondern zur Verlosung. Denn die goldenen Zeiten der Kutschenfabrik, wenn es diese überhaupt je gab, waren längst passé und die Fabrik zahlungsunfähig. "Daß ... die Produktentwicklung auf dem Stande von etwa 1820 stehen und vom allgemeinen europäischen Trend abgekoppelt blieb, mag wesentlich darin begründet sein, daß auch das Unternehmen selbst stagnierte und keine Kraft mehr besaß, sich dem gewandelten Zeitgeschmack anzupassen und auf neue Entwicklungen einzustellen." (Horst Hoof, Achse, Rad und Wagen, Beiträge zur Geschichte der Landfahrzeuge 1, 1991) Und so findet sich in der "Karlsruher Zeitung" vom 19. Juni 1825 folgende Ankündigung: "Rastatt. [Anzeige.] Die unterzeichneten ehevorigen Arbeiter in der hiesigen Chaisenfabrik von Schlaff und Kompagnie haben ein gemeinschaftliches Etablissement dahier errichtet; sie versprechen die nämlichen Arbeiten, wie die benannte Fabrik, um die billigsten Preise zu liefern; sie nehmen daher auch Bestellungen auf neue Wagen von jeder Art an, und empfehlen sich andurch mit der Bitte um geneigten Zuspruch. Rastatt, den 14. Juni 1825. Johann Fritz, Schlosser und Schmidt. Johann Gattung, Wagner. Heinrich Hammer, Sattler. Joseph Bouisson, Schreiner u. Kastenmacher."

