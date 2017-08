Verkehrsanbindung geändert

Elchesheim-Illingen - Vor nur zwei Besuchern brachte der Gemeinderat Elchesheim-Illingen in seiner öffentlichen Sitzung am Montag den Bebauungsplan für den neuen Edeka-Markt einen Schritt weiter voran. Es wurden die Anregungen und Bedenken zur Kenntnis genommen, die während der ersten Offenlage eingegangen waren und die vom Planungsbüro vorbereiteten Stellungnahmen dazu einstimmig abgesegnet. In einem wichtigen Punkt führten Eingaben zu einer Änderung des ursprünglichen Entwurfs. Die Zu- und Ausfahrt des Markts soll nicht an der L 78a liegen, wie es bisher geplant war, sondern an der K3737 Richtung Bietigheim.

Die Verkehrsanbindung sei in Wortmeldungen aus der Öffentlichkeit "immer wieder" thematisiert worden, berichtete Christoph Traub vom Planungsbüro SI. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder erinnerte daran, dass die Einfahrt an der L 78a besonders bei Anwohnern der Laurentiusstraße auf Missfallen gestoßen war, weil sie sich gegenüber ihren Häusern befunden hätte. Vor allem seien Belästigungen durch Lieferverkehr befürchtet worden. Den Betroffenen sei es ein "großes Anliegen" gewesen, die Zufahrt "wegzubekommen", stellte Spiegelhalder fest.

Edeka aber, so berichtete Traub, sei davon "nicht sehr begeistert" gewesen. Das Unternehmen habe die Forderung "nicht einfach so hingenommen". Die Anbindung an der L78 a wäre für die "internen" logistischen Abläufe besser gewesen. Erst "nach langem Hin und Her", habe sich der Konzern bereiterklärt, entsprechend umzuplanen. Albert Kottler (CDU) sah die Verlegung der Einfahrt skeptisch: Die neue Stelle bedeute für alle Kunden aus der Gemeinde, dass sie auf der K3737 links abbiegen müssten, um auf den Parkplatz des Markts zu gelangen. Wie Fußgänger und Radfahrer zum Einkaufsmarkt kommen, wurde nicht dargelegt.

Zum Schallschutz erklärte Traub, dass es durch die Umplanung keine Probleme gebe. Die entsprechenden Prüfungen seien von der früheren Lage der Zufahrt ausgegangen, nun aber vergrößere sich die Entfernung zur Wohnbebauung. Man gehe von durchschnittlich 600 Fahrten täglich aus. Sieben davon seien Anlieferungen mit Lastwagen, wovon drei zwischen sechs und sieben Uhr morgens erfolgen würden, der Rest "in der Regel zwischen 13 und 14 Uhr", außerdem ein paar Kleintransporter.

Die Frage von Joachim Ritter (EIL), aus welcher Richtung der Lieferverkehr komme, konnte nur mit Vermutungen beantwortet werden. Bürgermeister Spiegelhalder meinte, "eigentlich müsste er aus Bietigheim kommen". Dies würde man "auf jeden Fall einfordern". Weitere Punkte, die bei der Abwägung Erwähnung fanden, waren die Begrünung des Gebäudedachs, die dem Planer zufolge im Sinne von Edeka sei und die Ausgleichsmaßnahmen, von denen ein kleiner Teil im Geltungsbereich des Bebauungsplans erfolgen soll.

Wie Traub zu verstehen gab, war der Landschaftsverbrauch des Vorhabens, dem Streuobstwiesen zum Opfer fallen, nicht nur von privaten Einwendern, sondern auch von bestimmten Behörden kritisiert worden. Auch seien Zweifel geäußert worden, dass der geplante Markt im Vergleich zum Bedarf der Gemeinde überdimensioniert sei. Vorwürfe dieser Art wurden in der Abwägung mit dem einschlägigen Gutachten abgewehrt, das schon bei früheren Gelegenheiten der Rechtfertigung diente.

Bürgermeister Spiegelhalder merkte an, dass die im Zuge der Offenlage vorgebrachten Eingaben von Privatleuten "ein Spiegelbild" jener Kritikpunkte sei, die schon bei der Informationsveranstaltung im Februar bekundet worden seien (wir berichteten). In der Abwägung fehlte auch nicht der Hinweis, dass keine Konkurrenz entstehen darf, sprich der "Treff 3000" geschlossen werden muss und es in der Gemeinde keinen anderen Standort als den des neuen Edeka-Markts geben darf. Traub wies ferner auf eine "Sortimentsliste" hin, die der Regionalverband vorgebe.

Der geänderte Planentwurf wurde einstimmig gutgeheißen und die Offenlage beschlossen. Wann genau sie beginnt, wurde nicht mitgeteilt. "Nach der Bekanntmachung in zehn Tagen", sagte Spiegelhalder. Entgegen der ursprünglichen Absicht soll sie, wie bereits gemeldet, etwas über das Ende der Ferien hinaus dauern.