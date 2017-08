Ortsdurchfahrt soll schöner werden

Malsch - Als Straße im Wandel kann man getrost die Ortsdurchfahrt in Malsch bezeichnen. Wobei es sich offiziell nicht um eine, sondern um drei Straßen handelt: Die Sézanner Straße führt vom Bahnhof bis zum "Adler"-Kreisel; danach heißt sie Adlerstraße; ab der Einmündung zur Kreuzstraße wird sie zur Waldprechtsstraße. Auf einer Länge von 2,2 Kilometern schlängeln sich die drei Straßen durch den Ort. Im Laufe der Jahre veränderte sich aber nicht nur deren Aussehen, sondern auch die Namen.

Bahnhofstraße, Hauptstraße, Adolf-Hitler-Straße und wieder Hauptstraße - das waren die Namen, welche die heutige Sézanner Straße im Laufe der Jahre trug, erläutert Rainer Walter von den Heimatfreunden Malsch. Ihren jetzigen Namen erhielt die Straße, nachdem die Gemeinde im Mai 1967 eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Sézanne eingegangen war. "Alle Häuser in der Hauptstraße haben ab der Adlerstraße daraufhin eine neue Hausnummer bekommen."

Der Historiker klickt sich auf seinem Computer durch zahlreiche Bilder, auf denen man die Straßenzüge - verglichen mit heute - kaum noch erkennen würde. Die Straßen waren einst von Fachwerkhäusern gesäumt. "Fast alle wurden abgerissen", erinnert sich Walter.

Auch die Adlerstraße sieht heute ganz anders aus als früher. "Das war eher ein Weg und für Autos eigentlich ungeeignet", zeigt Walter auf eine historische Aufnahme. Zur "vollwertigen" Straße wurde sie erst, als der Bach Ende der 50er bis in die 60er Jahre hinein zugemacht wurde.

Die Verdolung jedoch stellte sich im Laufe der Jahre als Problem heraus. Die Rohre, durch die das Wasser fließt, sind viel zu klein, um große Massen aufzunehmen. Die Folgen mussten die Anwohner schon mehrmals spüren, als das Wasser bei Hochwasser regelrecht aus der Kanalisation sprudelte und die Straße flutete.

Im kommenden Jahr soll deshalb damit begonnen werden, die Rohre in der Adlerstraße aufzudimensionieren, kündigt Bürgermeister Elmar Himmel an. "Alle Leitungen werden ausgetauscht." Es ist eine von mehreren Maßnahmen, die die Einwohner künftig vor Überschwemmungen schützen sollen. Zwischen der Adlerkreuzung und dem Neuwiesengraben wurde die Verdolung bereits wieder geöffnet.

Die Bauzeit für die Aufdimensionierung wird rund 18 Monate betragen. "Anwohner und Geschäftsleute werden davon betroffen sein", informiert Rathauschef Himmel. In die Planungen mit eingebunden ist die Interessengemeinschaft IG Malsch, bei der rund 40 ortsansässige Geschäfte, Banken und Restaurants Mitglied sind. "Die Zeit wird nicht spurlos an uns vorbeigehen", befürchtet IG-Sprecher Wolfgang Elsässer mit Blick auf gesperrte Straßen und Umleitungen. Die Umsatzeinbußen werden sich auch direkt nach der Baumaßnahme nicht amortisieren, schätzt er. Doch mit Blick auf Sanierungsmaßnahmen in der Hauptstraße in der Nachbargemeinde Durmersheim meint er: "Durmersheim hat es überlebt, wir werden es auch überleben." Im Herbst soll es eine Bürgerinfo zu dem Thema geben, verspricht Bürgermeister Himmel.

Verkehrsaufkommen gestiegen

Doch nicht nur die Hochwasserproblematik soll bei den Baumaßnahmen im Vordergrund stehen, ergänzt Hauptamtsleiter Heribert Reiter. Die Hauptverkehrsader des Orts soll aufgewertet und für Durchfahrtsverkehr sowie Anwohner schöner gestaltet werden. Mehr Grün oder Wasserspiele nennt Reiter als Möglichkeit. Früher sei die Straße "heimeliger" gewesen, betont er, dann nahm die Mobilität zu. Mittlerweile habe man eher Probleme mit zu viel Verkehr. "Das soll abgemildert werden", blickt Reiter auf die Verschönerungsmaßnahmen. "Durch wenig kann man da schon viel erreichen."

Fährt man von der Bahnhofstraße kommend in die Sézanner Straße, so sieht man bereits heute hübsch blühende Vorgärten, die an die Gehwege grenzen. Ein Auto nach dem anderen rollt durch die Straße, viele biegen zu den anliegenden großen Lebensmittel- und Drogeriegeschäften ab. Für die Nahversorgung findet man in Sézanner Straße und Adlerstraße alles, was man benötigt - Supermärkte, Bekleidungsgeschäfte, Bistros, Restaurants, ein Eiscafé, Metzgerei und Bäcker, auch ein Stand, der regionales Obst und Spargel verkauft, zieht viel Laufkundschaft an. Ärzte, Physiopraxen, Versicherungsbüros und Banken sind ebenso zu finden. "Es ist aber trotzdem nicht die größte Einkaufsstraße im Ort", betont IG-Sprecher Elsässer. Der Einzelhandel von Malsch sei vielmehr in der parallel verlaufenden Hauptstraße angesiedelt. Vor allem von Leuten, die nur durch Malsch hindurchfahren, werde das aber oft nicht wahrgenommen, bedauert er.

Im weiteren Verlauf der Ortsdurchfahrt rücken die Häuser immer näher an den Gehweg heran, Vorgärten werden seltener. Der Verkehr erscheint einem teilweise sehr laut, vor allem, weil auch Transporter und Lkw die Straße befahren. Zu Zeiten, in denen die Menschen von der Arbeit nach Hause fahren, könne es ziemlich laut werden, erzählt eine Anwohnerin, die in der Straße aufgewachsen ist. Oft stockt zu dieser Zeit auch der Verkehr, es bilden sich Staus. "Mich stört das aber nicht wirklich", winkt die Anwohnerin ab. "Ich wohne ja schon immer hier."

So locker sehen das wahrscheinlich nicht alle. Auch deshalb soll die Ortsdurchfahrt ein neues Gesicht erhalten - und den Anwohnern mehr Aufenthaltsqualität bieten. Potenzial dafür hat in der Adlerstraße der Platz vorm Textileinzelhändler NKD.

"Die Menschen sollen sich dort treffen", sagt Hauptamtsleiter Reiter. Und Bürgermeister Himmel ergänzt: "Die Sehnsucht nach solchen Plätzen ist da."