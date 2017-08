Balance zwischen Verkehr und Aufenthaltsqualität

Rastatt - Sechs Schwerpunkte definiert das Dorfentwicklungskonzept für Plittersdorf, Rastatts größten Stadtteil. Die Rheinpromenade, die Fährstraße, die Ortsmitte, die Blumenstraße, der südliche Ortseingang und der südliche Ortsrand stehen als Anforderungen auf der Agenda, in die die von Verwaltung, Bürgern und Planern erarbeiteten Themen mündeten.

In dem Papier werden die landschaftliche Einbettung, der Rhein und die Rheinauen, die Fähr- und Schiffsanlegestelle klar als Stärken Plittersdorfs herausgestellt. Stärken, die zugleich Handlungsbedarf erfordern. Klar, dass die Fährstraße, die Rastatt mit dem Rhein verbindet, die Straße ist, auf der der meiste Verkehr durch den Ort fließt. Gerade sie aber weist im Bereich der Ortsmitte Gestaltungsdefizite und Engstellen mit hohem Gefahrenpotenzial im Gehwegbereich auf. Sie ist folglich nicht nur ein Schwerpunkt im Entwicklungskonzept, sondern vom Ortschaftsrat auch an die Spitze der Maßnahmen gesetzt worden, die Priorität genießen sollten (wie berichtet, nimmt der Gemeinderat die Empfehlungen im November mit in Klausur).

Für den Bereich der Fährstraße zwischen Rathaus und Schule gelte es, die Balance zwischen dem Durchgangsverkehr, den vielen passierenden Touristen und einer zum Verweilen einladenden Ortsmitte zu finden, heißt es in dem Konzept. Generell sollen die Straßen dort (inklusive Schul-, Blumen- und Tullastraße) "auf das Mindestmaß zurückgebaut werden". Fehlende Verkehrssicherheit in Teilbereichen sowie beengte Situationen im Gehwegbereich entlang der Fährstraße zählen schließliche zu den Schwächen des Stadtteils, die bei Erstellung der Konzeption definiert wurden.

Gewünscht wird, die Fährstraße zudem um weitere Beleuchtung zu ergänzen, die Fußwege zu verbreitern und die Kreuzungssituation zur Blumenstraße zu entschärfen. Dem Autofahrer soll durch die Neugestaltung klarwerden, "dass er sich in der Ortsmitte mit Tempo 30 befindet". Ein erlebbares Zentrum soll entstehen; im weiteren Verlauf steht der Bereich an der Ankerbrücke auf der Agenda, wo einerseits am Festplatz zur Begegnung und zum Feiern eingeladen wird, andererseits der Verkehr zur Fähre vorbeiführt. Die dortige Altrheinpromenade soll durch "einfache Eingriffe" umgestaltet werden, etwa durch eine Plattform mit Sitzgelegenheiten.

Zumindest vorläufige Optimierungsmaßnahmen könnten zeitnah an der Rheinpromenade mit Fähr- und Schiffsanleger möglich sein, wo man sich durch eine Neugestaltung eine Attraktivitätssteigerung des Naherholungsareals verspricht. Aufgeführt werden Relax-Liegen und ein Fitness-Parcours. Ehe der Wunsch nach fest installiertem Kiosk, WC-Anlage und Wohnmobilstellplätzen umgesetzt werden könnte, bedürfe es indes größerer Infrastrukturmaßnahmen.

Auf Platz zwei der umfangreicheren gewünschten Maßnahmen führt der Ortschaftsrat zunächst die Entwicklung des rund 3,5 Hektar großen ehemaligen Sägewerkareals am südlichen Ortsrand an - man denkt an Wohnbebauung und einen Nahversorger. Trotz "Nahkauf" im Ort: Der Bedarf nach einem besseren Versorgungskonzept werde in Plittersdorf immer größer. Zudem könnten am südlichen Ortseingang Kindertagesstätte und Feuerwehrgebäude neu entstehen. Stets ein Thema: Die Erweiterung des (noch Ausweich-)Sportplatzes um ein weiteres Spielfeld. Eine Neugestaltung des Kreuzungsbereichs vor der Altrheinhalle mit Querungshilfe könnte das schnelle Einfahren in den Ort verhindern und "den schwächeren Verkehrsteilnehmern die Querung erleichtern". Die dort schlecht einsehbare Kreuzung wird im Entwicklungskonzept als ein Risiko im Ort genannt, ebenso wie Hochwasser.

Insgesamt, so die Analyse, stehen bei den Plittersdorfern die Natur und die Lage am Rhein als Themen für die Zukunft im Mittelpunkt. Dies wird als Alleinstellungsmerkmal empfunden, schaffe hohe Wohnqualität und ein starkes Verbundenheitsgefühl.

Auch die Obstbaumwiesen, das "Freizeitparadies", private Gartenbereiche und Krautgärten werden als Stärken des Orts gesehen, Chancen sieht man in vorhandenen Arrondierungsflächen für den Wohnbau, Baulücken, Entwicklungsflächen und Plätze im Dorf.

Als Schwächen werden hingegen aufgelistet: Die hohe Verkehrsbelastung und fehlende Verkehrssicherheit in Teilbereichen, undefinierte Ortseingänge, unausgeprägte Fußwegeverbindung im Norden, das fehlende Kanalnetz am Rhein und die beengte bauliche Situation in Teilbereichen. Schwächen, die mit dem Dorfentwicklungskonzept nun zum Teil ausgemerzt werden sollen.