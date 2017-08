Wohin mit dem ganzen Grünzeug?

Für den Grün- und Rasenschnitt aus dem Hausgarten oder die krautigen Gartenabfälle ist sicherlich die Eigenkompostierung die sinnvollste Art der Verwertung, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. So kann der natürliche Stoffkreislauf auf dem Grundstück geschlossen und der fertige Kompost wieder zur Düngung und Bodenverbesserung eingesetzt werden. Die Nährstoffe können somit in den eigenen Garten zurückfließen. Auch Heckenschnitt lässt sich so selbst verwerten, allerdings sollte dafür ein Häcksler zur Zerkleinerung der holzigen Gartenabfälle vorhanden sein.

Nicht jeder hat aber den erforderlichen Platz, die Zeit oder die Möglichkeit, eine eigene Kompostierung vorzunehmen. Dafür steht im Landkreis Rastatt ein enges Netz an Möglichkeiten zur Annahme von Gartenabfällen zur Verfügung.

Im nördlichen Landkreis haben Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Forbach, Kuppenheim, Muggensturm, Ötigheim und Steinmauern für ihre Bewohner Sammelplätze für die Annahme von pflanzlichen Abfällen eingerichtet. Die Stadt Rastatt hat für die Kernstadt sowie in den Ortsteilen Niederbühl, Wintersdorf, Ottersdorf, Plittersdorf und Rauental entsprechende Annahmestellen wie auch Gaggenau in Bad Rotenfels, Ottenau, Michelbach und Freiolsheim.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bietet die Annahme für Gartenabfälle auf der Entsor-gungsanlage "Hintere Dollert" in Gaggenau-Oberweier und auf den beiden Bodenaushubdeponien in Durmersheim und Gernsbach an. Kooperationen gibt es zudem mit den Firmen Jakob Kompostierbetrieb in Iffezheim und Kompostanlage Umweltpartner Vogel in Bühl-Vimbuch, die darüber hinaus eine Sammelstelle in Lichtenau betreiben.

Bei den vom Landkreis betriebenen Sammelplätzen ist die Annahme von pflanzlichen Abfällen aus dem Hausgarten in einer Menge bis zu zwei Kubikmetern gebührenfrei. Dies betrifft auch Wurzelstöcke, wenn deren Stammdurchmesser kleiner als 30 Zentimeter ist. Größere Anliefermengen sind gebührenpflichtig. Diese Regelung wird auch von den beiden Kompostierbetrieben so gehandhabt.

Die Gebührenfreiheit gilt nicht für Garten- und Landschaftspflegeabfälle von Geschäfts- und Gewerbebetrieben sowie von Gärtnereien und landwirtschaftlichen Betrieben. Die Gebühr beträgt bei den vom Landkreis betriebenen Annahmestellen 45 Euro je Tonne.

Die Gartenabfälle sind lose auf den dafür vorgesehenen Plätzen abzuladen. Werden die pflanzlichen Abfälle in Säcken verpackt angeliefert, sind diese beim Sammelplatz auszuleeren und die leeren Säcke sind wieder mitzunehmen.

Kleine Mengen gerade von Rasenschnitt und anderen krautigen Strauchabfällen lassen sich ebenfalls sinnvoll über die Biotonne entsorgen, ebenso wie Heckenschnitt mit kleinem Astwerk.

Reicht das Volumen der vorhandenen Biotonne nicht aus, können Zusatzsäcke erworben werden. Die Säcke sind aus verstärktem Papier und fassen 50 Liter Inhalt. Sie sind erhältlich bei den Rathäusern. In Gaggenau gibt es die Zusatzsäcke im Baumarkt Profi Schiffmacher zu erwerben. Im Kaufpreis je Sack von 3,50 Euro sind auch die Kosten für die Abholung und Entsorgung des Bioabfalls enthalten. Die Säcke können am Leerungstag gemeinsam mit der Biotonne bereitgestellt werden.