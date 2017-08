Kooperation von Kirche und Kommune

Versuche, ein Jugendzentrum aufzubauen, habe es schon vor vielen Jahren gegeben, erklärte Bürgermeister Siegfried Schaaf. Diese seien jedoch immer wieder gescheitert. "Wir brauchten einen geeigneten Ort und jemanden, der das Projekt leitet und betreut", sagte er. Nach einigen Überlegungen sei man auf die Idee gekommen, das Jugendzentrum auf dem Bauhof zu bauen. Durch die angrenzende Skater-Anlage, den Fußball- und Basketballplatz sei dies "ein idealer Ort für junge Menschen", erklärte Schaaf. Und der Erfolg habe ihnen recht gegeben. "Im Vergleich zu anderen Gemeinden haben wir kaum Probleme mit Vandalismus. Das liegt auch am Jugendzentrum", ist sich Schaaf sicher.

Vor rund sechs Jahren habe die Gemeinde die richtige Person für dieses Projekt gefunden: den Jugenddiakon der evangelischen Petrus-Gemeinde Rastatt, Nicolai Hasch. Seit dieser Zeit laufe diese in der Region einzigartige Kooperation, an der auch die katholische Kirche beteiligt ist. Die gute Zusammenarbeit unterstrich der katholische Diakon Reinhold Weisenburger.

"Die Jugendlichen organisieren sich mit meiner Unterstützung vorwiegend selbst", erklärte Jugenddiakon Hasch. "Wir haben hier ein offenes Angebot. Jeder kann zu uns kommen. Egal, welcher Konfession er angehört oder woher er kommt. Das ist unsere Stärke. Wir haben einige Muslime und Flüchtlinge, die regelmäßig kommen." Mit der Zeit hätten sich Synergieeffekte zwischen seiner Arbeit in der Kirche und der Gemeinde Steinmauern ergeben. Einige Jugendliche arbeiten als Betreuer bei kirchlichen Jugendfreizeiten mit. Und das, obwohl manche mit Kirche nichts am Hut haben, sagt Hasch, der in Kürze eine neue Stelle in Bühl antritt.

Ein Nachfolger aus den eigenen Reihen wurde mit Nico Hertweck gefunden, der gerade eine Ausbildung zum Erzieher macht. Er kennt die Jugendlichen und ist in der Petrus-Gemeinde als Betreuer engagiert. Sobald es einen neuen Jugenddiakon gibt, wird dieser in die Arbeit mit eingebunden.

"Das Jugendzentrum in Steinmauern ist ein hervorragendes Beispiel für andere Gemeinden", sagte Sylvia Felder, die diese Idee weitertragen möchte.