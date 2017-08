Belästigung für Anwohner

Elchesheim-Illingen - Der Verkehr, der tagtäglich durch die Hauptstraße in Elchesheim-Illingen rollt, ist für die Anwohner eine Belästigung. Dieser Feststellung werde "kaum jemand widersprechen", bekundete Bürgermeister Rolf Spiegelhalder in der jüngsten Gemeinderatssitzung Verständnis für den Versuch eines Betroffenen, bei der Straßenverkehrsbehörde eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer zu erreichen. Sie soll für den Abschnitt zwischen Lauterburg- und Rheinstraße erlassen werde. Der Anwohner habe den entsprechenden Antrag bei der Behörde eingereicht.

"Von unserer Seite wird er unterstützt", sicherte Spiegelhalder gemeindlichen Beistand zu. Er meldete aber Zweifel am Erfolg an. Bisherige Forderungen in dieser Sache seien immer abgelehnt worden, erinnerte der Bürgermeister an entsprechende Bestrebungen des früheren Gemeinderats Thomas Ball, die alle vergeblich waren. Spiegelhalder begrüßte den neuerlichen Antrag. Nun müssten sich die zuständigen Stellen erneut mit dem Problem befassen, schimmerte leise Hoffnung auf amtlichen Sinneswandel durch.

Der Rathauschef wies darauf hin, dass Anwohner auf Teilstrecken der Hauptstraße Anspruch auf Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen an ihren Gebäuden hätten. Außerdem äußerte sich Spiegelhalder zu den anhaltenden Forderungen eines Ehepaars aus der Laurentiusstraße, die für eine Geschwindigkeitsabsenkung auf der Durmersheimer Straße kämpfen, die zwischen Kreisel und Ortsschild an ihrem Garten vorbeiführt. Die Durmersheimer Straße ist Teil der Kreisstraße 3722, die durch Illingen führt und sich in Kirch- und Rheinstraße fortsetzt.

Im Juli waren die Eheleute erneut im Gemeinderat vorstellig geworden. Anlass war ein Vorstoß des Landkreises zur Übertragung eines Teils der Kreisstraße an die Gemeinde. Der Abschnitt Durmersheimer Straße gehörte jedoch nicht dazu. Durch eine Abstufung zur Gemeindestraße, so die Hoffnung der Lärmgeplagten, wäre eine Tempo-Beschränkung möglich.

Dem widersprach Spiegelhalder in der jüngsten Ratssitzung. Eine Übertragung an die Gemeinde hätte nicht zur Folge, dass die Geschwindigkeit ohne Weiteres reduziert werden könnte. Im Übrigen solle der Verkehr auf übergeordneten Straßen flüssig fließen.

Silke Kieser (EIL) forderte die Verwaltung auf, an der Durmersheimer Straße wenigstens eine Messtafel aufzustellen. Autofahrer würden durch die Tempo-Anzeige zu mehr Rücksicht verleitet. Die Gemeinde könnte den Anwohnern, die sich vom Verkehr belästigt fühlen, zumindest auf diese Weise entgegenkommen, hielt Kieser eine Reaktion auf die Beschwerden für geboten. "Machen wir", sagte Spiegelhalder zu, in der Annahme, eine der "Smiley" genannten Digitalanzeigen beim Gemeindeverwaltungsverband leihen zu können. Man werde sie aber erst nach den Ferien aufstellen.

Der Zufall wollte es, dass in der Sitzung im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan für den Edeka-Markt (wir berichteten) der Blick auf die K 3737 geworfen wurde, die aus Richtung Bietigheim gesehen, beim Kreisverkehr am Friedhof endet. Wie man dort sehen kann, ist dort schon heute einer der Wünsche Realität, der den Anrainern der Durmersheimer Straße verwehrt wird: außerorts eine Beschränkung auf wenigstens 50 km/h. Das entsprechende Verkehrszeichen ist an der K 3737 im Gegensatz zur K 3722, vor dem Ortsschild platziert. Festzustellen ist aber auch, dass trotzdem bis an den Kreisel schneller gefahren wird.