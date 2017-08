Helmtragen ist Kopfsache Von Moritz Licht Rastatt - Radfahren ist gesund, umweltfreundlich - aber auch gefährlich. Allein im Jahr 2016 sind im Landkreis Rastatt bei Verkehrsunfällen 54 Radfahrer schwer und 155 leicht verletzt worden, wie aus Statistiken der Polizei hervorgeht. Einen Helm tragen dennoch nur wenige. Hierzulande ist das auch kein Muss. Es gibt weder Helmpflicht noch Bußgelder. Immer wieder ist unter Radfahrern zu hören, dass die schützende Kopfbedeckung schlichtweg zu schlecht aussehe, es wird bemängelt, dass die Lüftung nicht gut genug sei, oder die Schutzfunktion generell wird bezweifelt. Dabei ist das Risiko für schwere Hirntraumata und auch für einen tödlichen Ausgang des Unfalls laut einer Studie der Universität von Arizona bei Helmträgern rund 60 Prozent geringer. Eine Helmpflicht finden Experten und Politik jedoch offenbar weder durchsetzbar noch kontrollierbar. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) vertritt die Auffassung, dass dies letztlich auch dazu führen würde, dass weniger Leute aufs Rad steigen. Das wiederum würde zu mehr Herz-Kreislauf-Krankheiten führen. "Die positiven Gesundheitsaspekte des Radfahrens, auch ohne Helm, gleichen die Gesundheitsgefährdung durch Verletzungen bei weitem aus", schreibt der Fahrradclub auf seiner Internetseite. Was die sinkende Radfahreranzahl bei einer möglichen Helmpflicht angeht, beruft sich der ADFC auf Statistiken von Ländern, die eine solche bereits einführten. Ein weiteres Argument von Helmpflichtgegnern ist, dass die Kopfbedeckung nicht vor einem Unfall schütze. Auch Ralph Neininger, Vorsitzender des ADFC-Kreisverbands Baden-Baden/Rastatt, sieht eine generelle Helmpflicht durchaus kritisch. Das eigentliche Thema bei einer solchen Debatte sei doch die Sicherheit der Radfahrer im Straßenverkehr, und die sei nicht automatisch durch das Tragen eines Helms gegeben. Viel wichtiger hingegen seien Maßnahmen der Unfallprävention. Hierbei gehe es um Dinge wie das frühzeitige Erkennen von Gefahrensituationen, die richtige Fahrbahnposition und richtiges Bremsen, so Neininger. In Zeiten, in denen selbst ältere Menschen mit Hilfe von E-Bikes so schnell fahren wie Mofas, wird richtiges Verhalten im Straßenverkehr immer wichtiger. Gerade im Bereich der Senioren sieht Peter Westermann, Leiter der Verkehrspolizei Baden-Baden, eine positive Entwicklung: "Immer mehr ältere Fahrradfahrer legen sich einen Helm zu." Seitens der Polizei gibt es sowohl Aufklärungskampagnen sowie mehrere Sensibilisierungsprogramme, die nicht nur der Unfallprävention dienen, sondern auch zum Helmtragen animieren sollen. So verweist Westermann zum Beispiel auf die Initiative "Schütze Dein Bestes", eine Kampagne der Verkehrssicherheitsaktion "Gib Acht im Verkehr". Auch der von Schulen und Polizei gemeinsam organisierte Fahrradführerschein, den Schüler in der vierten Klasse machen, soll die Risiken von Unfällen durch verkehrsbezogene Früherziehung vorbeugen. Für Westermann wäre die gesetzliche Helmpflicht allerdings ein "klares Zeichen der Prävention". Klaus Brenner von der Verkehrswacht Rastatt appelliert in Sachen Helmtragen an die Vorbildfunktion der Erwachsenen: "Es gibt keinen plausiblen Grund, warum Kinder einen Helm tragen sollen und Erwachsene nicht. Vor allem Eltern sollten hier Vorbilder sein." Dennoch ist man zuversichtlich, dass die freiwillige Helmtragequote weiterhin steigen werde. Kurios ist, dass laut "Ich trag' Helm", einer Initiative der Deutschen Verkehrswacht, rund 91 Prozent der Handybesitzer ihr Telefon mit einer Hülle schützen, aber nur 17 Prozent ihren Kopf mit einem Helm.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bonndorf

Radler prallt gegen Baum und stirbt Bonndorf (lsw) - Ein 44 Jahre alter Mann ist mit seinem Fahrrad in Bonndorf im Schwarzwald gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm. Die Landesregierung will mehr Radfahrer dazu bringen, einen Helm aufzusetzen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Ein 44 Jahre alter Mann ist mit seinem Fahrrad in Bonndorf im Schwarzwald gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm. Die Landesregierung will mehr Radfahrer dazu bringen, einen Helm aufzusetzen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr