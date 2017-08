Prävention statt Angst und Scham

Vorsitzender Anton Kreiß appelliert an die Männer, Ängste zu überwinden und zu Vorbeugeuntersuchungen zu gehen. Wenn die Krankheit im Frühstadium ist, liege die Aussicht auf Heilung bei 90 Prozent. Weniger als 20 Prozent der Männer über 50 Jahre nutzten das Angebot. Bei familiärer Vorbelastung wird ab dem 40. Lebensjahr zu regelmäßigen Untersuchungen geraten, grundsätzlich, auch ohne Beschwerden, ab dem 45. Lebensjahr zu einer jährlichen Kontrolle beim Urologen.

Erste Zeichen von Beeinträchtigungen wie Harnverhalt, nächtlicher Harndrang oder verlängerte Miktionszeit sollten ein Grund sein, den Mediziner zu befragen. Bereits für den ersten Besuch beim Arzt kann die Selbsthilfegruppe wichtige Hinweise geben. In den allermeisten Fällen allerdings, so bedauert Kreiß, führt der Weg erst zur Selbsthilfegruppe, wenn eine Diagnose vorliegt oder die Behandlungsphase begonnen hat.

Die Prostata-Selbsthilfegruppe Landkreis Rastatt besteht seit mehr als 20 Jahren. 1995 wurde sie von Walter Klook gegründet. Anfangs nur in telefonischen Kontakten wurden vor allem Informationen zur Nachsorgebehandlung ausgetauscht. 1998 fand das erste Treffen statt, so anonym wie möglich, denn man sprach sich nur mit dem Vornamen an. Selbstverständlich waren nur Männer zu diesen Treffen eingeladen. 2001 wurde Anton Kreiß zum Gruppenleiter ernannt und begann, die Bestimmungen des 2000 gegründeten Bundesverbands umzusetzen.

Ein wichtiges Ziel war es, das Thema aus der Tabuzone zu bringen und öffentlich zu den Treffen einzuladen. Nach vorher durchschnittlich zwölf kamen dann 2003 schon jeweils rund 30 Betroffene zu den Abenden, jetzt waren auch die Partnerinnen eingeladen. 2006 gründeten 45 Männer den gemeinnützigen Verein, mit Anton Kreiß als Vorsitzendem und Walter Klook als Ehrenvorsitzendem.

Die Entwicklung der Gruppe wurde durch das Auftreten in der Öffentlichkeit und Vorträge zur Erfolgsgeschichte. 2010 gründete man in Baden-Baden eine weitere Selbsthilfegruppe Prostatakrebs. Mit wachsendem Zuspruch verschärfte sich aber auch das Raumproblem. Nach dem ersten Treffen im Keller des Landratsamts in der Lyzeumstraße zog man, bis 2007, ins Rossi-Haus um. Nach der Kündigung dort ist die SHG Prostatakrebs jetzt im Gemeindezentrum der Herz-Jesu-Kirche Rastatt beheimatet.

Mehr als 200 eingetragene Mitglieder hat die SHG Prostatakrebs Rastatt, und man sieht sich als offene Gruppe. Dass bei Vorträgen oder Diskussionen oft mehr als 90 Prozent der Interessierten nicht Mitglieder sind, zeigt, wie groß der Bedarf an Aufklärung ist.

Neue Erkenntnisse zum Umgang mit der Krankheit oder zu Weiterentwicklungen in der Behandlung sind Schwerpunkte. Bei Vortragsveranstaltungen werden Themen angeboten, die das treffen, was interessiert - so etwa der Vortrag im vergangenen Monat von Prof. Dr. Fuad Barakat, Radiologische Klinik Karlsruhe, zu "Embolisation". Die Zahl der Besucher hat alle Erwartungen übertroffen. Der Vortrag wird 2018 wiederholt. Kontakt per E-Mail: proshgra@gmx.de und (07229) 2179.

www.prostata-shg-lkr-rastatt.de