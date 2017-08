Beanstandungen bei fast jedem fünften Waffenbesitzer

Bühl

Weitenunger wollen baden Bühl (bor) - In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause sprachen sich die Weitenunger Ortschaftsräte dafür aus - auch auf Wunsch vieler Bürger -, die Stadtverwaltung Bühl damit zu beauftragen, die Einrichtung einer geeigneten Badestelle am örtlichen Baggersee zu überprüfen.

Gute Geschäfte, viele Wünsche Baden-Baden (tt) - Der Bauwirtschaft in Süd- und Mittelbaden geht es gut. Je nach Sparte 86 bis 93 Prozent der Betriebe nennen ihre Lage gut oder befriedigend. Viele wollen neu einstellen. Trotz der guten Lage hat die Bauwirtschaft vor der Wahl Forderungen an die Politik vorgelegt.