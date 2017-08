"Iffezheim braucht die Festhalle, so wie sie ist"

Iffezheim - Braucht Iffezheim eine Festhalle oder nicht? Diese grundsätzliche Frage hat etliche Einwohner bewegt, die sich im Rahmen der BT-Aktion "Ihre Meinung ist gefragt" in der Rastatter Lokalredaktion gemeldet haben. Fazit: Alle wollen eine Festhalle, die meisten am bestehenden Standort.

Boris Krell meldete sich telefonisch und meint: "Iffezheim braucht die Festhalle, so, wie sie ist und da, wo sie ist. Die Halle ist wichtig für das kulturelle Leben im Ort." Der Iffzer rechne gern mit spitzem Stift. Eine neue Halle würde 90000 Euro mehr an jährlichen Betriebskosten benötigen, dieses Geld könnte man in die Sanierung der alten stecken.

Klaus Schneider ist ebenfalls der Meinung, dass es ausreicht, die alte Halle zu sanieren: Ein Neubau wäre viel zu teuer im Hinblick auf die wenigen Veranstaltungen im Jahr.

Harald Kraft schreibt: "Ich bin durch den Kleintierzuchtverein auch ein jährlicher Nutzer der Festhalle und ich bin überzeugt, dass es unserem Dorf und dem so hochgelobten Vereinswesen sehr gut tut, verschiedene Veranstaltungen in einem entsprechenden räumlichen Umfeld abzuhalten. Wir haben mit unserer Festhalle hierzu eine ansprechende Örtlichkeit, die nach Rückfragen aller nutzenden Vereine im momentanen Status alle zufriedenstellt. Die Frage, ob eine Festhalle in Iffezheim nötig ist oder nicht, ob diese für 4,2 Millionen Euro saniert oderverlegt werden soll, sollte vor einer Grundsatzentscheidung zumindest mit den Nutzern abgestimmt sein. Da der Gemeinderat eine vernünftige Entscheidung gefällt hat, sollte Ihre Frage erst gestellt werden, wenn in der Zukunft über den Bau einer neuen Festhalle entschieden werden muss. Momentan haben wir sie, nutzen sie und sind mit ihrem Status Quo mehr als zufrieden!"

Karl-Josef Fritz aus Rastatt, der immer zu den Pferderennen geht, ist der Meinung, dass Iffezheim eine Festhalle braucht: "Man sollte aber eine neue bauen. Ich halte den Kapellenbuckel für einen idealen Standort. Wenn man dort eine Halle mit großer Terrasse baut, dann haben die Gäste einen tollen Blick auf die Rennen. Die Vereine sollten natürlich weiterhin die Rennbahnbewirtschaftung machen."

Wolfgang Schäfer schreibt: "Wir brauchen keine neue Festhalle, da die Veranstaltungen und die Besucherzahlen in den letzten Jahren stark zurück gegangen sind. Die Veranstaltungen, die im Umfeld für Ärger gesorgt haben, sollte man vermeiden und klare Nutzungsregeln erstellen. Für alle Einwohner ist die zentrale Lage ideal und man sollte nach geselligen Veranstaltungen auch ohne Taxi nach Hause laufen können. Was soll an dieser Stelle ein Park oder ein Platz besser bieten als die Festhalle? Saniert die Halle, schafft eine weitere Ausfahrt zur Neuen Straße und Alt und Jung sind zufrieden."

Heide Heitz ist schwerbehindert und sitzt seit Oktober 2016 im Rollstuhl: Die Halle sollte bleiben, meint sie, sie ist eine Institution. Allerdings könnten Schwerbehinderte die Halle nicht nutzen, da die Toiletten nicht ebenerdig, sondern im Untergeschoss sind. Das sei ein echtes Problem. "Es nützt daher nichts, wenn seitlich eine Rampe ist und ich zwar reinkomme, aber nicht aufs Klo kann."

Kindergarten und Feuerwehrhaus zuerst

Erich Zoller meldet sich per E-Mail zu Wort: "Ich bin der Meinung, wie die Kirche soll auch eine Festhalle im Dorf bleiben. Unsere Festhalle liegt zentral und ist für die meisten Besucher zu Fuß zu erreichen. Was soll eine Halle am Ortsrand? Den Beschluss unseres Gemeinderats fand ich sehr gut. Das Thema Festhalle läuft uns nicht weg. Vorrang haben im Moment der Kindergarten und das Feuerwehrhaus. Bei der Ersteigerung der Bénazet-Tribüne durch die Gemeinde Iffezheim hätte man die Möglichkeit, kleinere Veranstaltungen dorthin zu verlegen. Ob wir im kommenden Jahrzehnt noch eine Festhalle brauchen, wird die Zukunft zeigen."

Rüdiger Zoller: Es ist legitim für den Gemeinderat, Prioritäten zu setzen und die Entscheidung über den Fortbestand der Festhalle zu vertagen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Irgendwann wird sich der Gemeinderat wieder mit dem Thema befassen müssen (größere Reparatur, Klage eines nicht mehr so toleranten Nachbarn). Gut wäre es in diesem Fall, wenn man fertige Pläne in der Schublade hätte. Sollte an einer Festhalle festgehalten werden, sind Investitionen im Millionenbereich notwendig.

Um diese zukunftsfähig "anzulegen", ist ein intelligentes Raum- und Nutzungskonzept erforderlich, damit eine größere Auslastung und eine größere Akzeptanz der Kosten erreicht werden. Ein Bau neben der Bénazet-Tribüne, eventuell unter Einbezug dieser. wäre eine sinnvolle Alternative (das Gelände gehört der Gemeinde, genügend Abstand zum Ort, aber nicht zu weit von diesem entfernt). Egal wie - keine leichte Entscheidung für den Gemeinderat.

Peter Banzhaf schickt seine Meinung per E-Mail: Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung mit großer Mehrheit entschieden, dass eine neue Festhalle - zum jetzigen Zeitpunkt - nicht gebaut wird. Basta! Damit ist diese Angelegenheit zunächst einmal vom Tisch. Und jeder aufrichtige Demokrat hat diese Entscheidung - ob sie ihm passt oder nicht - zu akzeptieren, zumal sich die Ratsmitglieder die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Ihre Meinungsumfrage ist deshalb aus meiner Sicht völlig daneben."

"Randale und Gegröle sind die Regel"

Thomas Lorenz schreibt: "Eine Festhalle macht an diesem Ort keinen Sinn mehr. Als Anwohner habe ich die Veränderungen der Festhallennutzung und der Besucher in den letzten 30 Jahren erlebt. Randale und Gegröle vor der Festhalle sind heute die Regel. Die Besucher kommen "vorgeglüht" und halten sich vor und nach dem Verlassen der Festhalle lange vor dieser unter Gebrüll auf. Bei Veranstaltungen wie Karnevalssitzungen oder Konzerte des Musikvereins erlebt man dies so nicht.

Wer denkt, die Besucher, auch Iffezheimer, kämen alle zu Fuß, sieht das Zuparken der Seitenstraßen und der Hügelsheimer Straße nicht. Im Übrigen stehen dann auch Fahrzeuge von Gemeinderäten in diesen Straßen. Bei Flohmärkten oder Schulveranstaltungen (von Schulen außerhalb Iffezheims) kommt es in diesen Straßen zum Verkehrschaos, bei der eine Anfahrt von Rettungsfahrzeugen nicht möglich ist. Am derzeitigen Standort ein Wohngebiet mit Ärztehaus zu errichten ist für die Mehrheit von größerem Nutzen, da in der Regel Arztbesuche öfter stattfinden als der Besuch von Tanzveranstaltungen. Eine Busanbindung ist vorhanden. Ein sinnvoller Standort wäre der Bereich bei den Schulen. Im Hinblick auf den künftigen Kindergarten und zunehmende Schülerzahlen könnte der Neubau in diesem Bereich von Vorteil sein, da die Sporthalle an ihre Grenzen stößt."

Senta Zoller schreibt: "Ich freue mich, dass der Gemeinderat die Stimmung der Bewohner erkannt und dementsprechend gehandelt hat. Falls die Halle wirklich nicht mehr zu retten ist und verlagert werden muss, finde ich das schade, aber verständlich. Nur der Aspekt, dass auf der alten Stelle ein Platz der Begegnung erstellt werden soll, ist völlig unnötig! Dies führt zu Lärm und Müll."

Alexander Hauns findet: "Natürlich braucht Iffezheim eine Festhalle, und zwar an dem Platz, wo sie sich jetzt befindet. Nicht irgendwo außerhalb oder ersatzweise an der Rennbahn. Und keiner der Anwohner stört sich daran."

Erwin und Doris Oesterle melden sich ebenfalls mit einem Beitrag zu Wort:

"Ja, Iffezheim braucht ,die' Festhalle! Auch wenn Räumlichkeiten auf der Rennbahn zur Verfügung stehen würden, ist die Erreichbarkeit gerade für ältere Mitbürger deutlich schlechter. Das Parkplatzproblem könnte mit einer Tiefgarage gelöst werden. Für einen Schallschutz könnte im Rahmen der Sanierung gesorgt werden. Wer in Nähe der Festhalle wohnt, ist in vollem Bewusstsein dort, die Halle wurde bereits nach dem Zweiten Weltkrieg als Sporthalle dort errichtet. Es erinnert ein wenig an die Diskussion um die Kirchenglocken, wenn jemand in die Nähe einer Kirche zieht! Man darf den Iffezheimern die ,gute Stube Iffezheims' nicht nehmen!"