Wenn das Schild in die Irre führt Rastatt/Hardt - Karlsruhe liegt etwas südlich von Rheinstetten. Diese Erkenntnis kann man aus der Beschilderung von Radwegen gewinnen. Eine andere Schlussfolgerung besagt, dass Neuburg in der Pfalz ein bedeutsamer Punkt für den Velotourismus in Mittelbaden sein muss. Das linksrheinische Dorf im Landkreis Germersheim prangt seit dem Frühjahr auf Wegweisern, die nach dem Bau des neuen Radwegs zwischen Bietigheim und Elchesheim-Illingen aufgestellt wurden. Seither wird die Destination "Neuburg" in Bietigheim bereits innerorts an der Rheinstraße angezeigt. "Was soll ich in Neuburg", fragte sich der eine oder andere Spazierradler und fuhr schmunzelnd weiter. Dann, nach ein paar Kilometern gen Westen, soll schon einmal ein Pedaltreter wie vom Donner gerührt vom Sattel gesprungen sein, als er mitten im Wald an einer Radwegkreuzung der nächsten Richtungsgebung gewahr wurde. Es war weniger die Wiederholung der Anzeige "Neuburg", die ihn hopsen ließ, sondern die Richtung, in die sie wies: nach Süden. Ortskundig, wie der Mann war, wusste er, dass Neuburg im Nordwesten liegt. Nach Süden wäre es schnurstracks nach Steinmauern gegangen, auch wenn von Steinmauern gar nichts geschrieben steht. Die irre Beschilderung steht noch immer. Aber mittlerweile wurde sie mit einem raffinierten Einfall heile gemacht: Man hat einfach ein zweites Schild nach "Neuburg am Rhein" dazu geschraubt, diesmal in die richtige Richtung. Das alte wurde belassen, denn tatsächlich kann man auch auf der "falschen Strecke" Neuburg erreichen. Ist zwar ein Umweg, aber man lernt Elchesheim-Illingen kennen. Umwege scheinen bei Radwegbeschilderungen ein Prinzip zu sein. Es gibt etliche Beispiele. Ein anderes schönes Beispiel existiert schon seit Jahren im Hardtwald zwischen Durmersheim und Bruchhausen. Fährt man von dem Ettlinger Stadtteil in den Wald hinein, kommt man nach dem ehemaligen Bundeswehr-Schießgelände an die Gabelung zweier Hauptwege. Mörsch ist korrekt ausgeschildert, nordwestlich immer geradeaus. Nach Karlsruhe aber wird man an derselben Stelle auf eine Schleife nach Südwesten geschickt, landet hundertprozentig in Durmersheim, wurstelt sich dann nach Mörsch durch und weiter. So irrte vor zwei Wochen ein Fahrradtourist aus Ludwigsburg durch die Helmholtzstraße, bevor er im freien Feld zwischen Durmersheim und Mörsch alle Hoffnung verlor, wieder die Spur nach Karlsruhe zu finden. Dass es einen schönen Weg durch den Hardtwald gibt, der bis in die Fächerstadt führt, ohne von Autoverkehr behelligt zu werden, ist eine andere Geschichte. Aber ausgeschildert ist er nicht. Zurück nach Neuburg. Abgesehen davon, dass die Schilderaufsteller vermutlich nur den Weg zur Rheinfähre "Baden-Pfalz" zeigen wollten: Wie geht es eigentlich Radlern aus dem Nachbarbundesland, die in den Landkreis Rastatt wollen? Nicht besser als denen aus der Gegenrichtung. Der Praxistest in der Rolle von Ortsfremden hat es erwiesen. Hat man das Velo von der Fähre geschoben und sich wieder draufgeschwungen wird man schon nach zehn Metern zum ersten Mal fehlgeleitet. "Plittersdorf, Au am Rhein" nach links, heißt es gleich am Rheinufer hinter der Gaststätte "Zollhaus". Rechts ab wäre der bessere Weg, schöner, kürzer und direkt auf den Hochwasserdamm führend, der bekanntlich Pamina-Radweg ist. Nach etwa 200 Metern folgt der zweite Wegweisungsmangel. Man passiert auf der Autostraße den Dammdurchlass, berührt den Paminaweg ohne jeglichen Hinweis darauf. Wer sich auskennt, kann von dieser Stelle aus auf dem Rhein- und später auf dem Murgdamm bis nach Rastatt radeln. Die offizielle Radwegbeschilderung wählt die mit Abstand ungemütlichste Variante. Man wird, ständig in Berührung mit dem Autoverkehr, durch Neuburgweier gelenkt, immer parallel zur L 78a, durch Au am Rhein, durch Elchesheim-Illingen und so fort. Dass "Plittersdorf" auf den Wegweisern nur am Anfang auftaucht und dann nie wieder, entspricht einem anderen Muster in den Beschilderungssystemen. Bestimmte Orte verschwinden einfach, dafür erscheinen überraschend neue am Horizont, Neuburg in der Pfalz zum Beispiel. Helmut Heck

