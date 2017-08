Bischweier liebäugelt mit Naturparkschule Von Hans-Peter Hegmann Bischweier - Die Grundschule Bischweier soll die fünfte Naturparkschule im Naturpark Schwarzwald/Mitte werden. Der Bischweierer Gemeinderat hat die Verwaltung in seiner Sitzung am Donnerstag beauftragt, zum Stichtag 15. Oktober einen entsprechenden Antrag auf Zertifizierung zu stellen. Wie Bürgermeister Robert erläuterte, sei er bei der Jahreshauptversammlung des Trägervereins in Bühlertal mit dem Konzept Naturparkschule in Berührung gekommen. Er sei "beeindruckt von dieser Art moderner Heimatkunde" gewesen und überzeugt, dass diese auch für Bischweier eine Bereicherung sein würde. Das Hauptanliegen dabei ist, Grundschülern im Umfeld ihrer Schule Besonderheiten der Natur und Kultur in der Wohnregion nahe zu bringen. Nicht theoretisch aus Büchern, sondern mit praxisbezogenen Unterrichtsstunden in der Natur sollen die Kinder mit Unterstützung von engagierten Menschen vor Ort wieder mit ihrer Heimat und deren Wert vertraut gemacht werden. Entstanden ist die Idee ursprünglich in Österreich. Sie wird inzwischen im Naturpark Südschwarzwald erfolgreich mit rund 30 Schulen durchgeführt. Die Grundschule Hilpertsau war die erste Schule im Naturpark Mitte/Nord, die als Naturparkschule 2015 den Betrieb aufnahm. Kinder der Klassen eins bis vier haben dort inzwischen in mehreren Unterrichtsmodulen bei eigenem Einsatz eine Wertschätzung für die Natur erfahren und selbst erlebt, wie Nachhaltigkeit entsteht. Höhepunkte waren dabei, die Zusammenhänge der ehemaligen Weidewirtschaft und des Heumachens mit der Umwelt und deren Entwicklung selbst zu erleben. Sie wurden dabei spielerisch zu Schweinehirten von selbstgebastelten Pappmaché-Schweinen oder zogen mit Holzheugabel und Tragetuch wie ihre Vorfahren zum Heumachen an die steilen Hänge im Reichenbachtal. In Bischweier fanden zusammen mit der verantwortlichen Umweltpädagogin des Naturparks, Manuela Riedling, sowie mit der Schulleitung und dem Elternbeirat mehrere Gespräche statt. Das Fazit aller Beteiligten ist, dass die Grundschule Bischweier die fünfte Naturparkschule werden will. Dort sollen die Schüler im Unterricht die Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung der eigenen, zum Teil einzigartigen Region erkennen und das Bewusstsein über den Einfluss eigener Handlungs- und Gestaltungsspielräume entwickeln lernen. Riedling stellte den Gemeinderäten und den anwesenden Eltern das Konzept der Schule und die Fördermöglichkeiten vor. Dabei übernimmt die Schule die pädagogische Ausarbeitung und Umsetzung der Module. Unterstützt wird sie dabei von einer externen Projektleitung aus dem Kreis der Bürger. Fördermittel für das Projekt werden von der EU, dem Land Baden-Württemberg und der Lotterie Glücksspirale zur Verfügung gestellt.Von der Gemeinde wird eine Beteiligung in Höhe von rund 4000 Euro pro Jahr erwartet. Der Einstellung dieser Summe in das Haushaltsjahr für 2018 stimmte der Gemeinderat ebenfalls einstimmig zu. Daneben wurde die Verwaltung mit der Besetzung der Stelle der externen Projektleitung, für die es bereits eine nach Meinung aller Beteiligten sehr geeignete Bewerberin gibt, beauftragt. In diesem Zusammenhang sprach Wein auch die aktuellen Pläne für bauliche und personelle Veränderungen in der Grundschule an. Dabei soll der Schule ab 2018 ein eigenes jährliches Budget zugewiesen werden. Die Schulleitung soll dann in Eigenverantwortung über Investitionen entscheiden. Allerdings muss dazu noch ein langfristiges Gesamtkonzept für die Grundschule erstellt werden. Der Gemeinderat wird dazu im Rahmen der Finanzplanung für das Jahr 2018 eine Entscheidung treffen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben