Teile Rauentals ohne Telefon und Internet

(dm) - Weite Teile Rauentals müssen offenbar seit dem späten Mittwochabend beziehungsweise der Nacht zu Donnerstag ohne Festnetz-Telefon und Internet auskommen. Eine Störung, die nicht nur Kunden eines bestimmten Anbieters betrifft, legte die Kommunikation wohl etwa eines Drittels des Orts lahm, wie Betroffene berichten.

Etliche Anfragen landeten bei der Ortsverwaltung, die in dem Teil Rauentals liegt, der erreichbar ist, und auch beim BT meldeten sich gestern Leser per Handy beziehungsweise persönlich wegen der "Funkstille". Wer Fernsehen übers Netz empfängt, guckt ebenfalls in die sprichwörtliche Röhre.

Bei der Kundenbetreuung der Telekom sei man zunächst davon ausgegangen, dass Privatanschlüsse defekt seien, man werde auf kommende Woche vertröstet, berichtet ein Rauentaler ärgerlich. Dass auch Nicht-Telekom-Kunden betroffen sind, weist indes auf eine Leitungsstörung hin. Eine BT-Anfrage bei der Telekom blieb bis zum Abend unbeantwortet.

Auch Ortsvorsteher Bertold Föry zeigte sich verärgert. Als er gestern am späten Nachmittag per Handy die Nummer der Kundenbetreuung wählte, landete er zunächst elf Minuten in der Warteschleife, nur um dann zu hören, dass man derzeit nichts machen könne - obwohl er ausgeführt habe, dass mehrere Haushalte von der Störung betroffen sind. Der Kundenbetreuer habe noch immer nicht sagen können, woran das liegt. Er schicke einen Techniker vorbei - vor dem 15. August, dem kommenden Dienstag, sei jedoch kein Termin mehr frei.