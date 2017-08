Traum von der Schauspielerei bewegt alle Altersgruppen

Rastatt - Auch im kommenden Jahr wird Deutschland wieder seinen Superstar suchen. Damit es an talentierten und weniger talentierten Mitstreitern in der Fernsehshow nicht mangelt, werden bereits jetzt Bewerber gesucht. Wer mitmachen will, bei dem stand der vergangene Samstag ganz dick im Kalender. In der Rastatter Schloss-Galerie wurden insgesamt 176 Talente aus der Region im Alter von sieben bis 78 Jahren in die UFA-Talentbase aufgenommen.

"Wir suchen unter anderem für Formate wie ,DSDS', ,Sag die Wahrheit' oder ,Take me out' neue Gesichter", berichtet Produktionsleiter Otto Nitschke, der mit einer dreiköpfigen Crew aus Potsdam anreiste und am Abend im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt sehr zufrieden ist: "Rastatt war ein wahnsinnig toller Erfolg", sagt er. Vor allem für den Bereich Schauspiel stellten sich viele Talente vor, so Nitschke. Sie alle durften sich nach dem Ausfüllen eines Fragebogens vor der Kamera präsentieren. In spontanen Interviews, Schauspieleinlagen oder bei musikalischen Auftritten war schnell klar, wer talentiert ist und wessen Traum von der eigenen Schauspielkarriere wohl für immer ein Traum bleiben wird. "Wir suchen für die verschiedensten Rollen und Formate", so Nitschke, der sich freut, wenn Bewerber Musikinstrumente mitbringen oder spontan eine Gesangseinlage präsentieren.

"Mein großer Traum ist es, später einmal Schauspielerin zu werden", sagt die 19-jährige Lea Grether. Deshalb ist sie in die Schloss-Galerie gekommen und wartet geduldig, bis ihre Nummer an der Reihe ist. In historischen Formaten mitzuspielen wäre für sie besonders cool. Ziemlich aufgeregt, aber auch kess, zeigt sich die achtjährige Tessa aus Staufenberg. Gemeinsam mit ihrem Bruder Elias, Mama und Tante ist sie nach Rastatt gekommen. Spontan lässt sich auch der elfjährige Elias casten und berichtet: "Es war wirklich gut". Auch Produktionsleiter Otto Nitschke ist zufrieden. Ob es für Elias und Tessa allerdings für einen Auftritt bei einem Film oder im Fernsehen reichen wird, wird sich zeigen. Ihre Mutter Julia Bähr sieht es gelassen: "Wir hatten hier viel Spaß und es war eine tolle Abwechslung in den Sommerferien", sagt sie.

Auch andere Eltern geben sich entspannt: "Kathrin soll Spaß haben: Das ist das Wichtigste", sagt Elena Hauber und schaut ganz stolz in Richtung Fotoshooting, wo ihre elfjährige Tochter gerade in verschiedenen Posen abgelichtet wird.

Wer einmal im Fernsehen landen will, der muss vor allem eines sein: flexibel. Das weiß auch die 14-jährige Alina, die aus Hügelsheim gemeinsam mit ihrer Mutter Sabrina Kasche nach Rastatt gekommen ist. Den Beruf der Schauspielerin kann sich die Schülerin sehr gut vorstellen, sie will deshalb ihr Glück an diesem Samstag versuchen. Welche Rolle sie dabei irgendwann einmal spielen wird, ist offen. "Ich fände eine Rolle toll, die so gar nicht dem alltäglichen Leben entspricht", berichtet sie.

Nitschke spielt derweil eine Szene mit einer Kandidatin Mitte 50 ein. Am Telefon erfährt sie, dass sich ihr Mann kurz vor der Silberhochzeit trennen will und gemeinsam mit ihrer besten Freundin ein Kind erwartet. Der erste Versuch überzeugt den Produktionsleiter nicht: "Da muss mehr kommen. Geh aus dir raus", fordert er. Gar nicht einfach, wenn mehrere Dutzend Passanten zuschauen. Doch die Kandidatin gibt alles und bekommt am Ende sogar Applaus. "Ich habe schon eine Idee, in welche Sendung du passt", sagt Nitschke schließlich und sorgt für ein breites Lachen auf dem Gesicht der Kandidatin.

Das eigentlich auf fünf Stunden angesetzte Casting wird aufgrund des großen Andrangs spontan um eine Stunde verlängert. Trotzdem können nicht alle Bewerber in die Talentbase aufgenommen werden. "Wir werden deshalb im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder zurück nach Rastatt kommen", verspricht der Produktionsleiter. Schließlich werden sicher auch für die Auflage von DSDS 2019 Talente gesucht.