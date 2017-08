"Musiksommer" in Kuppenheim: Premiere begeistert Von Anne-Rose Gangl Kuppenheim - "Das kann öfter passieren! So ein schöner Abend!", rief eine Besucherin erfreut, die sich am Samstagabend auf den Weg vom Friedensplatz nach Hause machte. Sie hatte einige Stunden beim "Musiksommer" verbracht, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfand und den Friedensplatz vor dem Rathaus belebte. Der Friedensplatz in der Stadtmitte lag den Kuppenheimern schon immer besonders am Herzen. In früheren Jahren, als das neue Rathaus noch nicht stand, wurde er als Parkplatz für Autos und als kleine Gartenanlage genutzt. Heute ist der Platz jedoch leer, Leben gibt es beim Frühjahrs- und Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt und manchmal auch bei kleinen Festlichkeiten. Das war den beiden Kuppenheimer Urgewächsen Joachim und Lothar Kolles jedoch zu wenig; sie wollten, dass der Platz wieder mehr in den Mittelpunkt der Kuppenheimer Bürger rückt. "Es ist schade um den Friedensplatz. Das ist der schönste Platz, den wir in Kuppenheim haben, schön gelegen zwischen Stadtkirche und Rathaus", so Lothar Kolles, der sich mit seinem Bruder die Frage stellte: "Warum machen wir kein musikalisches Event und beleben diesen Platz?". Unterfüttert wurde diese Idee, als vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass der Musikverein seine 30 Jahre alten Uniformen ersetzen möchte. Nun war die Idee spruchreif: Es sollte eine Benefizveranstaltung werden, die den Friedensplatz belebt, den daheimgebliebenen Bürgern in den Sommerferien ein Event bietet und gleichzeitig einem sozialen Zweck dient. Spontan haben sich viele Freiwillige aus anderen Vereinen, aber auch Freunde und zahlreiche Kuppenheimer Unternehmen gefunden, die ihre Hilfe angeboten haben. Geplant war ein Open-Air-Fest, angesichts der Wetterkapriolen entschieden sich die beiden Initiatoren jedoch, noch am Samstagmorgen bei Franz Ikker anzurufen und ihn um sein großes Festzelt zu bitten. Pünktlich zum Anschnitt des drei Meter langen Zwetschgenkuchens hörte es dann auf zu regnen. Erst als die aus 37 Musikerinnen und Musikern bestehende Abordnung der Kuppenheimer Stadtkapelle am späten Abend ihre Instrumente einpackte, ergossen sich wieder einige Regentropfen über den Friedensplatz. Bis dahin jedoch unterhielt die Jugendkapelle unter Leitung ihres neuen Dirigenten Fabian Lorenz, gleichzeitig Vizedirigent der Stadtkapelle, mit einem bunten Strauß an klassischen und modernen Blasmusikkompositionen und begeisterte damit die Besucher auf dem gut gefüllten Friedensplatz. "Ich finde es überwältigend, den Zuspruch und das, was die Organisatoren auf die Beine gestellt haben", lobte Bürgermeister Karsten Mußler. Die Initiatoren wollen den "Kuppenheimer Musiksommer" in der Knöpflestadt etablieren und suchen sowohl Mitstreiter als auch Musiker, die für einen wohltätigen Zweck mit ins Boot steigen. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an lothar.kolles@googlemail. com wenden.

