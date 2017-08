40 Jahre alter Filterkessel bereitet Sorgen

Karlsruhe

Bahnverkehr gesperrt Karlsruhe (lsw/red) - Wegen einer technischen Störung ist der Bahnverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden unterbrochen. Bauarbeiten am Rastatter Tunnel hätten die Störung ausgelöst. Der Zugverkehr in diesem Abschnitt wird ein bis zwei Wochen unterbrochen sein (Foto: Vetter).