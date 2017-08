Unfall im Tunnel: Gleise der Rheintalbahn senken sich

Von Daniel Melcher Rastatt - Schock an der Baustelle zum Mammutprojekt Rastatter Tunnel: Bei Niederbühl haben sich im Zuge der Arbeiten am Samstagvormittag die Gleise der Rheintalbahn gesenkt, nachdem sich die erste Tunnelvortriebsmaschine an dieser Stelle - in Höhe der Mehrzweckhalle - bereits hindurchgebohrt hatte. Seither ist der Bahnverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden gesperrt. Zur Ursache des Baustellenunfalls in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet waren am Wochenende keine offiziellen Informationen zu bekommen. Menschen wurden nicht verletzt. Wie hoch der immense Sachschaden ist, der wohl in die Millionen geht, welche Auswirkungen er auf die Fertigstellung des Tunnels hat - auch diese Fragen können noch nicht beantwortet werden, hieß es. Ein Krisenstab der Bahn wurde in Ötigheim eingerichtet; die Untersuchungen liefen auf Hochtouren. Mutmaßungen, nach denen sich eine Luftblase oberhalb der Tunnelröhre gebildet haben könnte, wodurch Erde und Tunnelsegmente nachgerutscht sind - möglicherweise im Zusammenhang mit der Vereisung, die dort erforderlich ist, um durchs Erdreich bohren zu können - wurden auf BT-Nachfrage weder bestätigt noch dementiert. Vor Ort kursierte die Information, wonach hinter der Vortriebsmaschine eine Reihe von Tübbingen (so heißen die Tunnelbausegmente) eingesackt seien; daraufhin sei auch Wasser eingetreten. Es geht nun darum, die Unglücksstelle zu räumen, die Ursache zu finden und die Gleise der Rheintalbahn zu erneuern, damit der Zugverkehr baldmöglichst wieder rollen kann - derzeit geht man von mindestens ein bis zwei Wochen aus, so eine Mitteilung der Deutschen Bahn. Unter anderem ist in Niederbühl ein Loch, das sich neben den Gleisen aufgetan hatte, inzwischen wieder zubetoniert worden. Als Vorsichtsmaßnahme wurden der Weg zur Baustelle, die Fußgängerbrücke über die Gleise sowie die an der Baustelle liegende Ringstraße zwischen Schubert- und Hildastraße gesperrt. Nach aktueller Lage bestehe aber keine Gefahr für die Anwohner; eine Evakuierung der direkt angrenzenden Wohnhäuser sei folglich nicht erforderlich gewesen. Bundes- und Landespolizei, Verantwortliche der Bahn, Feuerwehr und Gutachter hätten sich ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Messstellen sind errichtet worden, und das Haus, das der Unfallstelle am nächsten ist, werde rund um die Uhr beobachtet, teilte Ortsvorsteher Klaus Föry mit, der am Samstag einen längeren Zeitraum direkt vor Ort war. "Die Bürger nehmen das sehr gefasst", schildert er seinen Eindruck. Anwohner bestätigten gestern, dass an den Häusern aufgrund des Vorfalls (bislang) keine Schäden aufgetreten seien. Allerdings habe man beobachtet, dass sich die Gleise gegenüber Samstag nochmals weiter abgesenkt hätten. Vortriebsmaschine "Wilhelmine", die die Oströhre gräbt, war nach mehr als vier Kilometern Strecke wenige Meter vor dem Ziel, als das Unglück passierte; die später gestartete zweite Maschine", "Sibylla Augusta", liegt etwa einen Kilometer dahinter. Positiv sei immerhin zu sehen, dass die Notruf-Kette funktioniert habe und dadurch keine Menschen zu Schaden gekommen seien. Die Tunnel-Arbeiter können sich im Schacht in "Rettungsinseln" zurückziehen. Aufgrund der Monitoring- und Sicherheitsmaßnahmen sei auch sofort die Fahrdienstleitung informiert worden, die den Verkehr auf der Strecke der Rheintalbahn stoppte. Weitere Berichte: Sonderseite, Badener Tagblatt

