Rossi-Haus: Generalsanierung liegt im Zeit- und Kostenplan

Der Aufzugschacht im Hof zur Fortunatstraße steht bereits. Klaffende Risse an Außenwänden wurden geschlossen. Im Innern des Gebäudes, das grundlegend statisch ertüchtigt wurde, arbeiten die Handwerker nun an der Haustechnik: Heizung, Sanitäranlagen, Lüftung und Elektrik. Mit Wärme wird das Rossi-Haus künftig vom Rathaus Herrenstraße 15 mitversorgt, so dass im Gewölbekeller lediglich ein Heizungsverteiler Platz finden musste. Es handelt sich um den ältesten Gebäudeteil, der wohl noch von einem Vorgänger des 1699/1700 errichteten Rossi-Hauses stammt, wie Rastätter vermutet. Dendrologische Altersbestimmungen an Hölzern hätten ergeben, dass der älteste Balken sogar aus der Zeit um 1450 stammt: vermutlich die ressourcenschonende Wiederverwendung eines älteren Bauteils.

Überhaupt müssen die Baumeister vor über 300 Jahren recht gewieft gewesen sein. Das beweisen die bogenförmigen Fundamente, die etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe reichen und ohne die das Rossi-Haus vermutlich nicht mehr stehen würde. Der schlechte Baugrund macht auch heute zu schaffen. Deshalb müssen im mittlerweile überglasten Innenhof ebenfalls bis zu dreieinhalb Meter in die Tiefe 40 bis 50 Betonsäulen eingegossen werden. Erst dort stoßen die Tiefbauer auf sicheren Grund. Darüber kommen dann die Bodenplatte und eine Fußbodenheizung, erklärt Rastätter.

Das luftig-helle Erdgeschoss widmet die Stadt im Wesentlichen dem bürgerschaftlichen Engagement und der Begegnung. Das Atrium eignet sich für Empfänge. Nebenan sollen Seniorenbüro und Seniorenhilfe Räume erhalten, die auch für größere Gruppenaktionen geeignet sind. An Toiletten (natürlich auch für Menschen mit Behinderung) ist ebenso gedacht wie an eine Küche zum Zubereiten von Kaffee, Tee oder kleinen Gerichten beziehungsweise zur Nutzung durch einen Cateringbetrieb.

Fester Bestandteil soll auch die Schlackenwerther Heimatstube sein, so Rastätter, und zwar in einem zentralen Raum, den die Nutzer des Gebäudes regelmäßig durchqueren, damit die Ausstellung auch beachtet wird. Im Obergeschoss ist der festliche Trausaal mit seinem eleganten Stuck und altem Parkett das zentrale Schmuckstück, der mit weißer Tapete und teilvergoldetem Lambris künftig deutlich heller wirken soll. Für Schulungen und Tagungen ist der ehemalige, rund 80 Quadratmeter große Kreistagssaal vorgesehen. Im Obergeschoss gibt es weitere Toiletten, auch für Behinderte. Überhaupt wird sehr auf Barrierefreiheit geachtet.

Im hinteren Gebäudeteil an der Fortunatstraße befanden sich früher Pferdeställe, später das Gemeindehaus der Adventisten. Zuletzt war das Kreisarchiv dort untergebracht. Einige spätere bauliche Zutaten wurden jetzt entfernt. "Wir wollen das Gebäude hier wieder mehr auf seine Ursprünge zurückführen", sagt Rastätter. Auch zugemauerte Fenster hat man wieder geöffnet. In im Obergeschoss des rückwertigen Bereichs werden Büroräume geschaffen, deren genaue Nutzung noch nicht feststeht.

Das gilt auch für eine geräumige Wohnung im Dachgeschoss des Rossi-Hauses mit tollem Blick aufs Rastatter Schloss.