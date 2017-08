Wohnhäuser an Bahnstrecke evakuiert

Rastatt - Noch dringt zum Unglück an der Baustelle des Rastatter Tunnels, wo sich am Samstag um 11 Uhr die Gleise der darüber liegenden Rheintalbahn in Niederbühl abgesenkt haben, von offizieller Seite nichts Genaueres nach außen. Allerdings sind inzwischen vier direkt angrenzende Wohnhäuser evakuiert worden. Die Bewohner seien im Laufe des Sonntags von der Bahn vorsorglich gebeten worden, aus Sicherheitsgründen ihre Häuser zu verlassen, "um die schnellstmögliche Wiederherstellung der Bahnstrecke zu ermöglichen".

Weitere Details wurden nicht genannt. Noch am Sonntagvormittag hatte es geheißen, dass keine Gefahr für die Anwohner bestehe. Diese hätten die Situation gefasst aufgenommen, so der Kenntnisstand des Niederbühler Ortsvorstehers Klaus Föry, der am Sonntagabend über die Aktion informiert worden war. Die Bahn brachte die Betroffenen in Rastatter Hotels unter. Wie lange deren Exil dauern wird, war gestern offenbar noch nicht abzusehen. Sie seien gebeten worden, das Notwendigste zusammenzupacken.

Am Wochenende habe die Bahn eine erste Sichtung der Schäden vorgenommen und erstelle derzeit ein Konzept zur schnellstmöglichen Instandsetzung der Strecke, hieß es gestern. Wie berichtet, ist diese zwischen Rastatt und Baden-Baden aufgrund des Vorfalls komplett gesperrt - bis zum 26. August, so zumindest die aktuelle offizielle Schätzung.

Zunächst müsse die Tunnelröhre unter dem betroffenen Abschnitt stabilisiert werden. Berichten vor Ort zufolge sollen Tübbinge (Tunnelbauteile) abgesackt und Wasser eingetreten sein. Unter anderem zum anvisierten Zeitplan der Reparaturen will man am heutigen Dienstag informieren, so die Ankündigung der Bahn.

Mit dem Unglück, bei dem zum Glück keine Menschen verletzt wurden, ist nun genau das passiert, was man mit einer speziellen Technik der Vereisung hatte verhindern wollen. In dem Bereich beträgt die Tunnelüberdeckung, also der Raum vom obersten Punkt der Tunnelröhre bis zur Erdoberfläche, nur knapp unter fünf Meter. Um den Boden für die Tunnelvortriebsmaschine zu stabilisieren, waren daher Rohre verlegt worden, in denen eine Kühlflüssigkeit das umgebende Erdreich auf minus 35 Grad herunterkühlt. Damit wird ein Frostkörper gebildet, der die komplette Röhre als Eisring umschließt und zugleich eine abdichtende Funktion übernimmt. Das Eisring-Verfahren ist neu, bei der Vorstellung wurde von einer "Weltpremiere" gesprochen. Nun müssen Experten untersuchen, was genau das Absinken des Bodens verursacht hat.

Unterdessen sind im Zuge des Unglücks und der Streckensperrung laut Mitteilung der Bahn hunderte Mitarbeiter zentral und regional im Einsatz. Auch am Rastatter Bahnhof, der aufgrund des Fernzüge-Ersatzverkehrs zwischen Rastatt und Baden-Baden derzeit hoch frequentiert ist, ist Verstärkung eingetroffen. Bis zu fünf Mitarbeiter seien zusätzlich als "Reisendenhelfer" vor Ort, so ein Bahnsprecher auf Nachfrage.

Aufgrund des hohen Bus-Aufkommens im Ersatzverkehr (ein Sechs-Minuten-Takt wurde eingerichtet) schlägt das Landratsamt vor, ab heute die Taxi-Plätze auf den Bereich links des Bahnhofs zu verlegen (vom Vorplatz aus gesehen), um den Bussen mehr Raum zu geben. Die Rastatter Stadtverwaltung sieht sich unterdessen eher in der Beobachterrolle. Ob ein Krisenstab gebildet werden soll, sei im Rathaus zwar auch diskutiert worden, doch sieht man letztlich die Bahn am Zuge. Von dem Unternehmen wünsche man sich indes eine offensivere Informationspolitik.

Hoch frequentiert ist derweil auch das WC am Bahnhof, das die Stadt im vergangenen Dezember auf eigene Kosten (rund 550000 Euro) hat installieren lassen, nachdem das ursprüngliche Bahnhofs-WC im März 2011 geschlossen worden war. Dass gestern eine der beiden Toiletten trotz grünen Freizeichens nicht zugänglich war, lag möglicherweise daran, dass zu viele Münzen das "Kassenfach" blockierten, wie es auf Anfrage des BT hieß. Es sei nun veranlasst worden, dass es häufiger geleert wird. Ebenso erhöht werde für die Zeit der erhöhten Inanspruchnahme das Reinigungsintervall. Statt einmal täglich soll die WC-Anlage nun dreimal täglich saubergemacht werden.