Flotter Baufortschritt in der oberen Kaiserstraße

Karlsruhe



Reizhusten durch Pfefferspray Karlsruhe (red) - Nachdem mehrere Personen in einem Geschäft in der Karlsruher Innenstadt am Montag über Husten und Übelkeit klagten, wurden neben den Rettungsdiensten auch die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Offenbar war Reizgas versprüht worden (Symbolfoto: dpa).