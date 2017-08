Parkplatzmangel durch Baustelle Von Helmut Heck Durmersheim - Vor dem Durmersheimer Bahnhof herrscht momentan Ruhe. Die Baufirma, die seit Ende Mai die Bahnhofstraße neu herstellt, macht diese und die nächste Woche Betriebsferien. Die Bauarbeiten werden nach Einschätzung der Gemeinde auf jeden Fall noch den ganzen Monat September dauern. Für die Durchführung ist die Firma Weisenburger verantwortlich, die sich im Zusammenhang mit dem Bau des Pflegeheims zur Erneuerung des Straßenstücks verpflichtet hatte. Über die Erfüllung dieser Verpflichtung wurde zwischen der Gemeinde und dem Unternehmen lange gerungen (wir berichteten mehrfach). Der üble Zustand der Straße war vor allem für Nutzer der Stadtbahn ein dauerhaftes Ärgernis. Statt ein "Herzlich willkommen", mit dem Autofahrer an Ortseingängen der Hardtgemeinde begrüßt werden, mussten Bahnpendler viele Jahre um Schlaglöcher Slalom laufen und bei Dunkelheit in die Finsternis tapsen. Eine Beleuchtung gab es im Vorbereich des Bahnhofs nicht. Mit Beginn der Bauarbeiten verschlimmerte sich die Situation. Von der Oberen Bahnhofstraße ist der Bahnhof seither nicht mehr erreichbar. Man wird zum Umweg über die Werderstraße gezwungen. Diesen aber vermeiden viele und wählen den kürzeren Weg: Sie gehen auf dem Bahnsteig bis zum Bahnübergang an der Oberen Bahnhofstraße und zwängen sich an den Schranken vorbei. Erlaubt ist das aus Sicherheitsgründen natürlich nicht. Es geschieht aber ständig. Als regulärer Ein- und Ausgang wurde in Höhe Poststraße ein Provisorium geschaffen, das nicht selten zugeparkt ist. Es gab schon Tage, an denen nur noch eine schmale Lücke blieb. Zurzeit ist die Lage entspannt, weil Ferien sind und zwei gut frequentierte Restaurants am Bahnhof Sommerpause haben. Auf die Parkplatzproblematik werde man ein verstärktes Augenmerk richten, sicherte Ortsbaumeister Hans-Martin Braun gestern im Gespräch mit dem BT zu. Wenn wieder Normalbetrieb herrscht, werden auch die Taxis, die fester Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs sind, die Stellplatznot zu spüren bekommen. Ein Taxiplatz wurde für die Dauer der Bauarbeiten nicht ausgewiesen. Die Bushaltestelle wurde auf die Poststraße verlegt, an den Regentagen der vergangenen Woche wurde ein Wetterschutz vermisst. Autofahrer, die am Bahnhof in die Stadtbahn umsteigen wollen, haben andere Probleme. Durch die Baustelle fielen über 50 öffentliche Parkplätze weg. Auch das neu erbaute Pflegeheim kann seine Stellplätze nicht nutzen. Sie sind seit Beginn der Straßenbauarbeiten nicht mehr anfahrbar. Der Parkplatzmangel wurde noch größer, als vor Wochen schon der Aushub aus der Baustelle in den nördlichen Teil der Bahnhofstraße verfrachtet wurde. Auf dem dortigen Radstreifen wurden unter den Erdhaufen weitere Parkmöglichkeiten begraben. Ersatz wurde nirgends geboten. Vor ein paar Tagen wurde damit begonnen, die erheblichen Mengen an Aushub abzutransportieren. Vor der Verladung wird das Material mit Hilfe eines Baggers gesiebt. Zur Wiederverwertung werden grobe Steine und Erde getrennt. Diese Arbeiten liegen in der Zuständigkeit der Gemeinde, teilte Braun mit. Die Tatsache, dass das lärmintensive Sortieren des Abraums an Ort und Stelle erfolgt, erklärte er mit logistischen Abläufen des Recyclings.

