50 Meter Tunnel sollen mit Beton gefüllt werden Von Daniel Melcher Rastatt - Es ist ein Desaster mit noch nicht absehbarem Ende: Auf einer Länge von rund 50 Metern soll der im Bau befindliche Rastatter Bahntunnel bei Niederbühl mit Beton verfüllt werden, um eine Sanierung der darüber befindlichen Gleise der Rheintalbahn zu ermöglichen. Dabei werde man wohl auch die Tunnelvortriebsmaschine "Wilhelmine" aufgeben müssen. Sie war kurz vor dem Ziel, als am Samstagvormittag das Unglück passierte. Dies stellte Sven Hantel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg, bei einer Pressekonferenz gestern als wahrscheinliches Szenario dar. Wann der Tunnelbau fortgesetzt werden kann, steht derzeit noch in den Sternen. Die Frage genießt zur Stunde lediglich Priorität drei und ist damit hinter der Stabilisierung des Unglücksbereichs (Priorität eins) und der Wiederinbetriebnahme der Strecke eingereiht, die seit Samstagvormittag zwischen Rastatt und Baden-Baden komplett gesperrt ist. Unterdessen ist es in der Nacht zu gestern zu weiteren Erdbewegungen im Bereich der Stelle gekommen, wo sich am Samstag im Zuge des Tunnelbaus die Gleise gefährlich abgesenkt hatten. Bis diese wieder Züge aufnehmen können, wird es daher wohl länger dauern, der 26. August steht als Termin zur Wiederinbetriebnahme stark infrage. Die Stabilisierung des Tunnels sei jedenfalls Grundlage, um die Bahnstrecke darüber zu reparieren, sagte Hantel, eine Grundsanierung von Untergrund, Schotter, Schwellen und Gleisen sei erforderlich. Noch offen ist die Frage, wie es mit dem Bau der Röhren weitergeht, wenn bei der hierfür geplanten Verfüllung die Vortriebsmaschine "Wilhelmine", die nicht geborgen werden könne, mit einbetoniert wird. Hantel bekräftigte jedoch: "Wir werden natürlich den Rastatter Tunnel weiterbauen." Ein Konzept dafür liegt indes noch nicht vor, auch daran werde derzeit gearbeitet. Das Ausmaß des ganzen Schadens ist derzeit ebenfalls noch nicht zu beziffern. Derzeit ruhen die Arbeiten im Tunnel komplett, auch die zweite Vortriebsmaschine "Sibylla Augusta", rund einen Kilometer hinter der Unglücksstelle, steht still. Beide Riesenmaschinen zusammen hatten die Bahn 36 Millionen Euro gekostet. Zur Ursache der Havarie konnten die Bahnvertreter auch gestern keine Angaben machen. Fest stehe, so hieß es auf Nachfrage, dass es hinter der Tunnelvortriebsmaschine zu Erdbewegungen gekommen sei, zu einer Verschiebung von Tübbingen (Tunnelbausegmenten) zu Rissen und Wassereintritt. Warum, das analysieren derzeit die Experten noch, so Hantel. Ob der Vorfall, bei dem kein Mensch zu Schaden kam, mit dem just an dieser Stelle eingesetzten, neuartigen Vereisungsverfahren zusammenhängt, sei ebenfalls noch unklar. Betont wurde gestern indes, dass das Verfahren (einst als Weltpremiere angekündigt) geprüft und begutachtet und vom Eisenbahnbundesamt genehmigt worden sei. In Niederbühl bleibt unterdessen die Vollsperrung der an die Baustelle grenzenden Ringstraße zwischen Schubert- und Hildastraße aufrecht erhalten (für Anwohner frei). Des Weiteren wurde gestern eine beidseitige Halteverbotszone in der Murgtalstraße eingerichtet, die von der Baulandstraße bis zum RTV-Gelände reicht. Dies erfolgte auf Antrag der Arbeitsgemeinschaft Tunnel Rastatt, die die Straße für Baustellenfahrzeuge benötigt, teilte die Stadt Rastatt gestern mit. Unklar ist weiterhin, wann die Bewohner der vier geräumten Wohnhäuser wieder zurück können. Gestern betonten die Bahnvertreter nochmals, dass es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe. Die neuerlichen Erdbewegungen, bei denen die Gleise noch einmal etwas absackten, hätten sich auf den Bereich der Baustelle beschränkt. Unterdessen sind an den evakuierten Gebäuden Gas und Wasser abgestellt worden. Einschränkungen für die Nachbarschaft gebe es aber nicht. Am Abend haben Beobachtungen zufolge bereits Arbeiten begonnen, um den intakten Teil der Tunnelröhre mit einer Betonplombe abzudichten.

