Die Murg - einst ein wichtiger "Lachsfluss"

Rastatt - Vor der Rheinregulierung durch Tulla und Honsell war der Rhein noch ein wilder Strom, dessen Lauf oft wechselte. Zahlreiche Nebenarme bildeten ein mehrere Kilometer breites, wasserreiches Stromgebiet, das mit unzähligen kleinen Inseln besetzt war. Dieses Gebiet bot für jede Fischart hervorragende Lebensbedingungen, günstige Schlupfwinkel und Laichplätze. Gleiches galt auch für die Murg, die damals kein langweiliger schnurgerade verlaufender Fluss war.

Der Fischreichtum in Rhein und Murg war unermesslich groß, und das Fischereigewerbe traf hier die denkbar besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Fischfang an. Der Historiker von dem Borne schreibt im Jahr 1881: "Ganz besonders wichtig ist die Murg als Lachsfluss. Sobald das Wasser etwas anschwillt, erscheint der Lachs in grosser Zahl in der Murg, und steigt bis zur Landesgrenze auf, um zu laichen, er ist gewöhnlich 2-20 Pfund schwer. Am zahlreichsten findet er sich bis Langenbrand, weiter aufwärts nimmt seine Zahl allmählich ab." Von dem Borne berichtet weiter, dass "1875 mehr als 1000 Lachse in der Murg gelaicht haben. Der Zahl der Laichfische entsprechend, erscheinen die kleinen Lachse (Sälmlinge) im Flusse vertheilt, sie sind namentlich zwischen Langenbrand und Gaggenau häufig; nach 2 Jahren, wenn sie ungefähr 1/4 Pfund schwer geworden sind, gehen sie ins Meer."

Historisches

Vom Meer kommen sie dann wieder zurück an die alten Laichplätze. Gut gemästet durch reichlich Nahrungsaufnahme (Stichlinge, Heringe) wandert der Lachs zum Laichen entgegen der Strömung flussaufwärts. Nach etwa drei Monaten erreicht er den Hochrhein. Während ihres Aufstiegs Mitte Juni bis Mitte Dezember nannte man die noch kräftigen Fische Salme. Die flussabwärts schwimmenden entkräfteten Fische bezeichnete man als Lachse. Es ist ein und derselbe Fisch, der eineinhalb Meter groß und 25 Kilogramm schwer werden kann. Schon allein aus diesem Grund war der Lachsfang sehr begehrt, und es gab unter den Fischern immer wieder Streitigkeiten, in denen es auch oft um die Mühlteiche ging.

Wie der Fischer, so brauchte auch der Müller Wasser. Und er brauchte einen Teich, in dem er bei Niedrigwasser das Wasser für seine Mühle sammeln konnte. So wurde 1528 der Amtmann zu Kuppenheim angehalten, "daß die Deiche so einzurichten seien, daß der Fisch steigen könne und die Deichlöcher nicht versetzt werden". Wie Benedikt Schwarz, Pfleger der Badischen Historischen Kommission, berichtet, beschwerten sich die Fischer der Grafschaft Eberstein über die Fischer in Kuppenheim, Rastatt und Steinmauern. Letztgenannte würden den Fisch beim Aufsteigen hindern. Besonders aber würden die Steinmauerner Fischer den Lachs daran hindern, in die Murg zu gelangen. Die Antwort aus Steinmauern: "Es werde ihnen kein ehrliebender Biedermann mit Wahrheit solches nachreden oder bezichtigen können". Die Steinmauerner lassen durch den Untervogt Johann Christimus unterm 20. August 1613 berichten, dass der Salmenfang auf dem Rhein auch sehr zurückgegangen sei, da der Strom ein anderes Bett genommen habe. Wenn man bedenkt, dass der Fischfang eine wichtige Einnahmequelle war, so ist es kein Wunder, dass hier hart darum gekämpft wurde.

Das Ende dieser Naturlandschaft um Rhein und Murg leitete bereits Frankreichs Sonnenkönig gegen Ende des 17. Jahrhunderts ein. Er gab den Auftrag zur teilweisen Entwässerung der Rheinauen auf elsässischer Seite. Zwecks Gewinnung von Ackerland wurden im großen Stil Rheinauen entwaldet.

Dann kam die Rheinbegradigung durch Tulla, der aus einer Flusslandschaft einen begradigten und in ein 200 bis 250 Meter breites Flussbett gezwängten, schneller fließenden Strom machte. Die stetig wachsenden Siedlungsflächen sollten so vor Hochwasser geschützt werden. Es wurden neue Siedlungsflächen gewonnen und die Schiffbarkeit stark verbessert. Darüber hinaus konnte das in den Rheindörfern gefürchtete Sumpffieber (Malaria) zurückgedrängt werden. Der Oberrhein erhielt ein anderes Aussehen.

Der Fischfang in den Rieddörfern reichte nur noch für den Eigenbedarf. Fatal waren auch die Eingriffe an der Murg. Und hinzu kam eine zunehmende Gewässerverunreinigung.

Und der Lachs, der die frisch sprudelnden und strömenden Gewässer und die stillen tiefen Gumpen liebt? Er konnte diese am Hochrhein nicht mehr vorfinden und blieb weg. Noch im Jahr 1914 wurden etwa 90 Lachse gefangen. Die letzten Lachsnachweise aus der Murg stammen aus dem Jahr 1925. Alleine die Namen der Gasthäuser mit der Bezeichnung "Salmen" geben noch einen Hinweis auf die Bedeutung dieses Fischfangs. Die Lachsteiche befanden sich oft ganz in der Nähe. Auch auf historischen Karten finden sich die "Salmenköpfe" oder der "Salmengrund" und so der Hinweis auf die Salmenfischerei.

Wie sagte einst Franz Josef Mone (1796-1871), badischer Archivar und Historiker: "Die Murg ist das beste und wichtigste Fischwasser des Schwarzwalds, sie hat nichts von schädlichen Verunreinigungen zu leiden, die Wehre können bei mittlerem Wasserstand von den Wanderfischen überschritten werden, Fischotter und Reiher tun keinen erheblichen Schaden." Wenn Mone heute die Renaturierung der Murg bei Rastatt sehen könnte, wäre er sicher der Meinung: Das ist ein guter Anfang.